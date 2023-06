DAL RÌ (UDC – TN/AA) * SANITÀ TRENTINO « SIAMO AL SECONDO POSTO IN ITALIA, ROSSI E ZENI FURONO UNA IATTURA »

07.48 - giovedì 22 giugno 2023

Gentile direttore Franceschi,

c’è tanto da fare e lo sanno tutti, a partire dalla Giunta Provinciale di Trento , ma il fatto che la tanto vituperata sanità trentina sia al secondo posto in Italia ci dice cosa furono il 2012 e le scelte di Monti e compagnia cantando e come Rossi e Zeni alla sanità furono una iattura per il Trentino.

A Dellai ed al sindaco Andreatta dobbiamo le scelte “dei vent’anni”: dal Not, al tracciato del bypass ferroviario che in realtà non bypassa alcunché, fino alle troppe aree ex qualcosa che rimbalzano sui documenti urbanistici da prima del progetto Busquets.

Per demerito o congiuntura la Giunta uscente ha fatto certo di meno di quanto chiedevano le tante aspettative.

Fa specie oggi intravedere gli antichi “pupari” con le logiche in cui eran campioni, atteggiarsi a custodi imperituri dei disastri fatti e dei ragionamenti su cui li hanno costruiti.

Il voto di ottobre deve indicare l’uscita da quei cedimenti che tra il 2003 e 2008 hanno minato profondamente l’impianto stesso dell’Autonomia regionale e la fine politica di chi, con determinazione, li ha voluti.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

