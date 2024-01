FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / VAL DI LEDRO * INCENDIO: « VA A FUOCO UN FIENILE E LA FACCIATA DI UNA CASA, COMPLESSE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO »

15.44 - mercoledì 24 gennaio 2024

Grande dispiegamento di vigili del fuoco volontari della Val di Ledro a causa di un incendio che sta interessando un fienile e la facciata di una casa, oltre al tetto, sopra l’abitato di Tiarno di Sopra. Al lavoro, dalle 12:30 di oggi, i corpi di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Pieve di Ledro, Bezzecca, Concei e Molina di Ledro coordinati dall’ispettore dell’unione distrettuale Alto Garda e Ledro, Lorenzo Righi, e dal comandante del corpo di Tiarno di Sopra, Giovanni Tiboni.

Complesse le operazioni di spegnimento dell’incendio dato che la struttura si trova in una zona accessibile solo con jeep e minibotte. Impossibile, quindi far intervenire la piattaforma area e l’autoscala distrettuale in dotazione al corpo di Riva del Garda. Per questo motivo, per assicurare l’approvvigionamento idrico, è stata stesa una linea di 400 metri. I vigili del fuoco hanno rimosso dalla struttura il fieno, che deve essere tenuto costantemente bagnato per evitare una ripresa dell’incendio.

