CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * SAN VALENTINO: PACCHER, « UNA ROSA AD ANGELINA, UNA SIGNORA INNAMORATA DELLA VITA E CHE PORTA SPLENDIDAMENTE I SUOI 100 ANNI »

10.45 - lunedì 13 febbraio 2023

“Una rosa per San Valentino ad una signora innamorata della vita”. E’ quella che ha voluto donare ad Angelina Bertoldi, 100 anni splendidamente portati, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher: “Angelina mi ha accolto nella sua casa di Mala di Sant’Orsola, dove vive con le figlie. Sin dal momento in cui Angelina ti viene incontro è impossibile non essere colpiti dalla sua invidiabile vitalità. La signora Bertoldi – tanto per fare un esempio – fino a poco tempo fa provvedeva personalmente al taglio della legna e, solo recentemente, ha espresso il desiderio di avere un’apparecchiatura elettrica, anziché con il motore a scoppio, per evitare lo sforzo della messa in moto manuale. E parliamo di una donna di 100 anni. Un gesto simbolico – conclude Paccher – per una signora che è innamorata della vita”.