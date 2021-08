CONFINDUSTRIA SERVIZI HCF * GREEN PASS: MATTIOLI, « I SETTORI “ LABOUR INTENSIVE “ SPOSANO LA SICUREZZA, I CONTROLLI UNA GARANZIA PER TUTTI SE BEN REGOLATI »

Green pass: Mattioli (Confindustria Servizi HCFS): I settori ‘labour intensive’ sposano la sicurezza. I controlli una garanzia per tutti se ben regolati.

«I settori ad alta intensità di manodopera sono a favore del green pass. Abbiamo sempre sostenuto l’importanza della vaccinazione e della protezione individuale sin dall’inizio della pandemia e pensiamo che il green pass, oggi, debba essere visto come un elemento di garanzia per tutti e che i controlli non vanno scambiati per una limitazione della libertà. Le imprese dei servizi conoscono bene i rischi cui i propri collaboratori sono esposti, per questo andrebbero ascoltate dal governo nel tentativo di fare chiarezza su chi spetta il ruolo di controllare chi sia munito di green pass, e come effettuare le verifiche nel rispetto di tutti».

Lo dichiara Lorenzo Mattioli, presidente di Confindustria Servizi HCFS, federazione confindustriale che raccoglie imprese del facility, pulizie e sanificazione, lavanderie industriali e dispositivi di protezione individuale e ristorazione collettiva.