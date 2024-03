FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * IL LIBRO “SULLE ALI DEL FALCO”: « LA RISCOPERTA DI UNA STORIA INDUSTRIALE TRENTINA (9/3 – 17.30) »

14.51 - giovedì 7 marzo 2024

IL LIBRO “SULLE ALI DEL FALCO”: LA RISCOPERTA DI UNA STORIA INDUSTRIALE TRENTINA.

Sabato 9 marzo alle ore 17.30, il Museo dell’aeronautica “Gianni Caproni” di Trento ospita la presentazione dell’ultimo libro di Piergiorgio Laverda “Sulle ali del Falco: Aero Caproni, Aeromere, Laverda Trento: gli uomini, la fabbrica, i prodotti”. Assieme all’autore interverranno Massimo Martignoni e Stefano Gambaro.

Il Falco F.8 L, il più prestigioso aereo da turismo veloce del mondo, è l’ideale filo rosso che lega tra loro i progetti e le produzioni uscite, nella seconda metà del Novecento, dalla fabbrica trentina Aero Caproni, divenuta poi Aeromere ed infine Laverda Trento.

Le motociclette Capriolo, le caravan Laverda, gli aerei F.5 e Falco, gli alianti, le macchine agricole, furono prodotti accomunati da un design creativo e da una tecnica raffinata. La complessa vicenda di questa azienda e dello stabilimento di Gardolo, che ha visto coinvolti la politica, il sindacato, la finanza e centinaia di lavoratori, rappresenta un caso emblematico nell’ambito della storia industriale italiana del secondo dopoguerra. Nei prodotti realizzati in quarant’anni si possono, infatti, riscontrare i tratti caratteristici dell’ingegno e delle capacità tecniche che hanno consentito l’affermazione dell’industria nazionale in Italia e all’estero. Ma in questa storia emergono pure, con evidenza, le difficoltà di gestione e gli errori strategici che portarono ad una progressiva crisi conclusasi con la definitiva chiusura dell’attività.

Una storia paradigmatica che meritava di essere raccontata dando giusto rilievo a quanto di importante e tecnologicamente avanzato uscì in quegli anni dagli hangar del cantiere aeronautico di Gardolo e dall’officina di Arco.

Il libro di Piergiorgio Laverda, ricercatore appassionato delle vicende industriali italiane, racconta una storia di uomini e macchine, di sogni e delusioni, di passione e impegno, di bellezza e innovazione.

E a rappresentare degnamente questa vicenda non può essere che il Falco F8 L, la cui produzione ha legato tra loro le società che si sono avvicendate nel sito industriale trentino.

Nell’incontro di sabato 9 marzo al Museo Caproni l’autore Piergiorgio Laverda dialogherà con Massimo Martignoni, storico dell’architettura e del design e Stefano Gambaro, presidente HAG (Historical Aircraft Group).