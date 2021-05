FEDERATED INNOVATION * LIFE SCIENCES E CITY OF THE FUTURE: “ IL TRENTINO CLAUDIO CONT NOMINATO AMBASSADOR DEL MILANO INNOVATION DISTRICT “

Federated Innovation, il trentino Cont nominato Ambassador del Milano Innovation District.

l trentanovenne trentino Claudio Cont è stato nominato Ambassador di Federated Innovation: un nuovo modello che aggrega 32 aziende private che, beneficiando dell’ecosistema di MIND (il distretto dell’innovazione nato a Milano nel 2018 nell’ex area Expo), svilupperanno progetti di innovazione nel campo delle Life Sciences e City of the Future; una grande community di innovatori, anche grazie alla presenza di ricercatori, studenti e clinici dell’Università degli Studi di Milano, dell’IRCCS Galeazzi e della Fondazione Human Technopole.

Un riconoscimento di grande prestigio internazionale per Cont, laureato in economia e gestione aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento e docente di Marketing Management presso la Trentino Art Academy. Cont vanta inoltre una esperienza ormai di oltre 15 anni nel campo della sostenibilità, avendo preso parte al team che ha fatto nascere Habitech il Distretto Tecnologico trentino (uno dei più importanti hub territoriali conosciuti oramai a livello internazionale) e guida oggi la prima rete di imprese di Multinazionali Rebuilding Network, che ad oggi rappresenta un polo industriale tale da raggruppare sette imprese, ognuna leader nel proprio settore, che insieme offrono risposte alle esigenze del mercato immobiliare.

Primo ed unico Trentino di 25 Ambassador, si occuperà di facilitare la formulazione dell’agenda dell’innovazione dell’Area Tematica Proptech e Smart Building, coordinare l’assegnazione del relativo budget, rappresentare il Comitato dell’Area Tematica negli incontri con gli altri ambasciatori, sostenere lo sviluppo e l’esecuzione della strategia dell’area tematica e promuovere iniziative di innovazione che coinvolgano altre aree tematiche gestendo la comunicazione con attori esterni e istituzioni pubbliche.

“Sono orgoglioso di far parte di questa community di innovazione nel campo delle Life Sciences e City of the Future”, ha commentato. “Questo, – ha sottolineato – a maggior ragione all’interno di un prestigioso progetto come la rigenerazione dell’area ex-Expo di Milano, guidata dai più importanti soggetti mondiali del settore real estate. Sarà molto impegnativo, ma sicuramente stimolante e di grande arricchimento per la mia carriera”, ha infine concluso Cont.