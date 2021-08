RIFONDAZIONE COMUNISTA – TRENTINO * REPLICA A FIORITO (FDI): « GINO STRADA HA SALVATO VITE UMANE E CREATO OSPEDALI IN ZONE DI GUERRA, SONO QUESTI I VALORI CHE APPARTENGONO A NOI »

L’ipocrisia dei signori della guerra e del profitto che oggi omaggiano Gino Strada dopo averlo ignorato e delegittimato in vita era da mettere in conto, ma arrivare a leggere le vergognose e ingiuriose parole postate (e poi prontamente cancellate) da Giuseppe Fiorito, Presidente del Circolo Fratelli d’Italia della Vallagarina, davvero ci lascia indignati e sgomenti. Per costui Gino Strada sarebbe stato un “criminale comunista” e pertanto vanno rivolti onori a “tutti i giovani di destra che lo affrontarono durante i cortei”.

Parole che non meritano commento ma che danno la misura di quanta infima bassezza si scateni nell’animo di chi avvertiva e ancora avverte Gino Strada come un avversario, un nemico da insultare, un uomo che è sempre stato dall’altra parte. E questo gli fa onore.

Sì, Giuseppe Fiorito, Lei ha ragione. Gino Strada era un compagno, un comunista perché ha speso la sua vita per creare un mondo migliore, per l’uguaglianza, la giustizia, la solidarietà umana per gli ultimi, gli sfruttati ed emarginati, per le vittime dello sporco potere che adora il dio denaro. Ha salvato vite umane, ha creato ospedali in zone di guerra curando feriti di ogni parte, ha denunciato malaffari, ha messo al servizio del mondo la sua competenza, professionalità e umanità.

Per questo e non solo per questo fa bene a chiamarlo comunista. Sono questi valori e ideali che in maniera chiara appartengono a noi, ai comunisti e comuniste e a chi si sente responsabile di fronte a ogni atto di violenza e sopraffazione, in qualsiasi parte del mondo esso si perpetui, e agisce di conseguenza. Questi non sono valori della destra o della sinistra falsa e salottiera, lo sappiamo bene. Evidentemente è per questo che per Lei e i giovani della sua parte questi sono atti criminali. Intaccano e mettono in discussione beceri valori, privilegi, affari. È un’altra visione di mondo e un’altra cultura, non c’è altro da dire!

*

Partito della Rifondazione Comunista

Federazione di Trento