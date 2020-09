ACLI TRENTINE * REFERENDUM CONFERMATIVO: « “RIDURRE O NON RIDURRE IL NUMERO DEI PARLAMENTARI?”, CONFRONTO CON ALEX MARINI E MARCO BOATO – ROVERETO 15/9 ORE 18.00 »

IL CIRCOLO ACLI DI ROVERETO IN COLLABORAZIONE CON LE ACLI TRENTINE organizza un confronto sul prossimo REFERENDUM CONFERMATIVO Ridurre o non ridurre il numero dei parlamentari?

intervengono:

PER IL SI: ALEX MARINI, CONSIGLIERE PROVINCIALE

PER IL NO: MARCO BOATO, EX PARLAMENTARE

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE ORE 18:00

DIRETTA FACEBOOK SUL CANALE DELLE ACLI TRENTINE