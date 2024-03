CONFINDUSTRIA – TRENTO * GIUNTA REGIONALE TN-AA: PRESIDENTE MANZANA, « CREDIAMO CHE LA RAPPRESENTANZA DI GENERE VADA GARANTITA »

12.42 - giovedì 7 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“In vista della prossima seduta del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, in sintonia con quanto già evidenziato dai colleghi di Confindustria Alto Adige, anche da parte della nostra Associazione preme ribadire il valore della rappresentanza di genere, in tutti i contesti e tanto più nel caso di un organismo istituzionale chiamato ad assumere decisioni come è la Giunta regionale.

Crediamo che la rappresentanza di genere vada garantita – dichiara il presidente degli industriali trentini Fausto Manzana –, nel rispetto dei principi ai quali si ispirano i nostri ordinamenti, ma anche per l’apporto e il valore inestimabile del confronto tra punti di vista differenti”.

Ricordiamo che la valorizzazione del contributo della popolazione femminile all’interno del sistema sociale ed economico del territorio occupa uno spazio privilegiato anche all’interno del position paper di Confindustria Trento “Società Trentino 5.0”.

Tra le sfide trasformative descritte nel documento, si propone in particolare di definire e lanciare un “crash program” volto ad azzerare il gender gap nel breve termine. Numerose le proposte: dall’implementazione delle politiche a supporto della neo-genitorialità, all’adozione di misure rivolte alle imprese per la crescita e la tutela dell’occupazione femminile, fino al sostegno all’imprenditoria femminile, passando per l’incentivazione di analisi approfondite sul gender gap nelle organizzazioni e la promozione dell’accesso delle imprese alla certificazione di parità di genere prevista dal Pnrr.