FDI – GRUPPO COMUNALE TRENTO * PROGETTI “MARVEL” E “PROTECTOR”: « SANZIONE PECUNIARIA DAL GARANTE PRIVACY? IL SINDACO DICA QUANTO DOVRANNO PAGARE I CITTADINI »

16.52 - giovedì 7 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

PROGETTI “MARVEL” E “PROTECTOR”: SANZIONE PECUNIARIA A SEGUITO DELLE VALUTAZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY? ORA IL SINDACO CI DICA SE E QUANTO DOVRANNO PAGARE I CITTADINI PER LA SUA DECISIONE!

Grazie all’interrogazione del Gruppo di Fratelli d’Italia durante la seduta del Consiglio Comunale di martedì scorso, finalmente i cittadini hanno appreso in maniera inequivocabile che il rischio di trovarsi a dover sostenere l’importo di una sanzione per la partecipazione della nostra città ai progetti “Marvel” e “Protector” in collaborazione con FBK, risulta tutt’altro che remoto!

Una scelta presa in autonomia dal Sindaco e dalla Giunta che non ha tenuto minimamente conto dell’autorità del Consiglio Comunale.

Nella mattinata di oggi, abbiamo depositato presso la Segreteria del Consiglio l’ennesima interrogazione in merito, questa volta chiedendo conto al Sindaco dell’incontro con il Garante della Privacy in programma nella giornata di ieri, mercoledì 06 dicembre.

Abbiamo inoltre chiesto se siano state accolte le controdeduzioni dell’Amministrazione Comunale e se nell’eventualità che non sia possibile escludere una sanzione, se si sia cercato di capire l’entità dell’importo che le casse cittadine potrebbero essere chiamate a sostenere. Ricordiamo che lo scorso anno l’Amministrazione Comunale aveva dovuto rimodulare l’IMIS per recuperare risorse. Oggi sarebbe davvero una beffa che quelle stesse risorse dovessero essere impiegate per rimediare a questa situazione!

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.