TASS * «MARCO RUBIO INCONTRA I MINISTRI ESTERI DI FRANCIA, GERMANIA E REGNO UNITO, LA PRIORITÀ DI TRUMP È RISOLVERE LA GUERRA IN UCRAINA CON UN ACCORDO»

00.16 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Marco Rubio ha detto ai ministri degli esteri di Regno Unito, Germania e Francia che la priorità di Donald Trump riguardo all’Ucraina è raggiungere un accordo negoziato e sostenibile. “Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato oggi con i ministri degli esteri di Francia, Germania e Regno Unito riguardo al promuovere la stabilità in Medio Oriente e garantire che l’Iran non sviluppi o ottenga un’arma nucleare,” ha dichiarato il Dipartimento di Stato in un comunicato rilasciato dall’ufficio stampa. “Sulla guerra tra Russia e Ucraina, il segretario ha sottolineato che resta una priorità per il presidente Trump porre fine alla guerra attraverso un accordo negoziato duraturo,” aggiunge il comunicato.

///

Marco Rubio told the foreign ministers of the UK, Germany, and France that Donald Trump’s priority regarding Ukraine is to achieve a sustainable negotiated settlement.

“Secretary of State Marco Rubio spoke with the foreign ministers of France, Germany, and the United Kingdom today about fostering stability in the Middle East and ensuring Iran does not develop or obtain a nuclear weapon,” the State Department said in a statement released by its press office.

“On the Russia-Ukraine war, the Secretary underscored that it remains a priority of President Trump to bring the war to an end through a durable negotiated settlement,” the statement adds.