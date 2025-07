TASS * «TOKYO SOSTIENE GLI SFORZI DI TRUMP PER LA PACE IN UCRAINA, ACCOGLIEREBBE VOLENTIERI UN INCONTRO CON PUTIN»

23.28 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Tokyo sostiene gli sforzi di Donald Trump per risolvere il conflitto in Ucraina e accoglierebbe con favore un incontro tra il leader statunitense e il suo omologo russo, Vladimir Putin, ha dichiarato l’ambasciatore giapponese a Mosca Akira Muto a TASS. Il governo giapponese supporta gli sforzi del presidente Trump per raggiungere la pace in Ucraina. Il coinvolgimento con gli Stati Uniti per risolvere il conflitto, incluso un dialogo tra i leader statunitense e russo, è essenziale per fermare le ostilità e stabilire una pace giusta e duratura in Ucraina il prima possibile. Questo processo dovrebbe essere supportato anche dalle altre nazioni del G7, ha aggiunto l’ambasciatore quando gli è stato chiesto se il Giappone accoglierebbe un incontro tra Putin e Trump.

Tokyo supports Donald Trump’s efforts to settle the conflict in Ukraine and would welcome a meeting between the US leader and his Russian counterpart, Vladimir Putin, Japanese Ambassador to Moscow Akira Muto told TASS.

“The Japanese government supports President Trump’s efforts to achieve peace in Ukraine. Engagement with the United States to resolve the conflict, including a dialogue between the US and Russian leaders, is essential to stopping hostilities and establishing a just and lasting peace in Ukraine as soon as possible. This process should also be supported by other G7 nations,” the ambassador said when asked whether Japan would welcome a meeting between Putin and Trump.