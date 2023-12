ENAC * DIRETTORI EUROPEI: « IL DIRETTORE GENERALE QUARANTA A PARIGI HA PRESIEDUTO I LAVORI DELLA 161MA RIUNIONE (NEL RUOLO DI PRESIDENTE EUROPEAN CIVIL AVIATION CONFERENCE) »

16.28 - giovedì 7 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Direttore Generale dell’Enac, Alessio Quaranta, nel suo ruolo di Presidente ECAC (European Civil Aviation Conference) ha presieduto oggi, a Parigi, la 161a riunione dei Direttori Generali delle autorità dell’aviazione civile dei 44 Stati aderenti.

Per l’Italia presenti il Cons. Sergio Martes, rappresentante permanente d’Italia a Montreal, la dott.ssa Giovanna Laschena, Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca Enac, e il dott. Luca De Micheli, rappresentante delle Organizzazioni Internazionali presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi.

Numerosi i temi in agenda trattati durante la giornata:

· il clima e l’ambiente, alla luce della recente conclusione della CAAF/3 a Dubai;

· la situazione geopolitica con l’intervento della delegazione ucraina;

· le elezioni ICAO del 2025 per trovare un accordo sui criteri di selezione e sulla lista dei candidati;

· le prospettive di sviluppo e le sfide del settore;

· il dominio Facilitation in ambito europeo.

Su questo specifico tema, i DG europei hanno concordato sulla necessità di creare una Task force per l’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari, a seguito del successo del workshop organizzato a Milano a febbraio 2023 da ECAC e ICAO EUR/NAT. A tale proposito, la dott.ssa Laschena ha informato la platea della recente adozione in Italia del Regolamento sull’assistenza delle vittime e dei familiari di incidenti aerei, elaborato con il supporto dell’industria nazionale e del Comitato 8 Ottobre e ha espresso ampia disponibilità dell’Enac a collaborare con gli altri Stati nell’istituzione e implementazione di un quadro normativo in materia.

L’ECAC è una conferenza intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri (27 comunitari più 17 non comunitari) di cui il DG Enac Alessio Quaranta è Presidente dal luglio 2021.