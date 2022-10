PENSPLAN CENTRUM SPA * FONDI PENSIONE TN-AA: « DATI PRIMO SEMESTRE, I PATRIMONI HANNO RAGGIUNTO L’IMPORTO DI 5,46 MILIARDI (+3,6% SU BASE ANNUA) »

18.26 - mercoledì 05 ottobre 2022

Pensplan Centrum S.p.A. presenta i dati del 1° semestre 2022. Da ottobre al via la campagna informativa in tema di educazione finanziaria con due nuove testimonial di Pensplan.

Dati e attività al 30 giugno 2022

Pensplan Centrum S.p.A. registra nei primi 6 mesi dell’anno una crescita del numero di posizioni nei fondi pensione partner del +3,6% su base annua, per un totale di oltre 290.500 posizioni. Di queste, 96.381 sono di residenti in Trentino, 130.537 di residenti in Alto Adige/Südtirol e i rimanenti 63.628 di residenti fuori Regione.

Il 52% degli aderenti ai fondi pensione istituiti in Regione sono uomini. In Trentino, la distribuzione per genere è del 51% a favore degli uomini, in Alto Adige/Südtirol uomini e donne sono distribuiti in maniera paritetica al 50%, mentre fuori Regione la prevalenza maschile è molto più marcata (57%).

L’importo medio complessivo per posizione maturata nel fondo pensione a fine giugno si attesta a 19.102 euro, con un versamento medio al fondo pensione di 1.569 euro. All’aumentare dell’età dell’aderente, cresce anche l’importo della contribuzione versata al fondo pensione, con una media di 2.193 euro per chi ha un’età superiore ai 39 anni.

I patrimoni dei fondi pensione istituiti in Regione, partner di Pensplan Centrum S.p.A., hanno raggiunto al 30 giugno l’importo complessivo di 5,46 miliardi di euro.

Nel 1° semestre del 2022, si sono registrati oltre 58.500 contatti, di cui 17.224 contatti telefonici, 9.430 via email e 3.236 contatti personali presso i Contact Center di Pensplan Centrum S.p.A. a Bolzano e a Trento. La distribuzione del numero degli appuntamenti sulle due sedi risulta pressoché paritetica e in costante crescita rispetto al 1° semestre dello scorso anno (+10% a Trento; +21% a Bolzano). Presso la rete di sportelli Pensplan Infopoint, che è costituita di 128 sportelli informativi presenti sul territorio regionale, sono stati erogati nello stesso periodo oltre 5.800 servizi, di cui oltre 2.100 consulenze personalizzate.

Pensplan Centrum S.p.A. offre inoltre servizi amministrativi e contabili gratuiti a completo beneficio di quanti hanno scelto di aderire ai 4 fondi pensione partner. Nei primi 6 mesi dell’anno, sono state evase oltre 142.200 pratiche amministrative agli aderenti ai predetti 4 fondi pensione partner.

Inoltre, Pensplan Centrum S.p.A. sostiene la popolazione anche nella costituzione di una pensione complementare, attraverso l’erogazione di appositi interventi, che si concretizzano nel sostegno contributivo in situazioni di difficoltà, nel supporto legale gratuito in caso di mancati versamenti da parte del datore di lavoro e in un contributo sostitutivo della prestazione di servizi in favore di aderenti residenti nel territorio a fondi pensione che non sono partner di Pensplan Centrum S.p.A..

Nei primi 6 mesi dell’anno, sono state raccolte 432 richieste di accesso agli interventi di sostegno alla previdenza complementare, di cui 222 per interventi in situazioni di difficoltà, 209 per contributi sostituitivi della prestazione di servizi amministrativi e contabili ed 1 per supporto legale gratuito.

Ampliamento della nuova sede di Trento

In considerazione dei nuovi progetti e delle nuove attività istituzionali, primo fra tutti quello dell’educazione finanziaria e dell’estensione dei servizi ai fondi pensione partner di Pensplan Centrum S.p.A., si è provveduto all’ampliamento dei locali aziendali di Piazza Silvio Pellico, il cui ingresso per il pubblico è in via Gazzoletti n. 47.

Il progetto di educazione finanziaria

L’educazione finanziaria rientra per Legge regionale in uno dei compiti istituzionali della Società Pensplan Centrum S.p.A. (Legge Regionale istitutiva di Pensplan Centrum S.p.A., n. 3 del 27 febbraio 1997) con l’obiettivo di contribuire a una miglior alfabetizzazione finanziaria della popolazione locale.

A tal riguardo, Pensplan Centrum S.p.A. sta sviluppando delle progettualità per dare corpo a questo nuovo compito.

Il primo campo di intervento è rappresentato dal mondo della scuola, e in particolare dell’ultimo triennio della scuola superiore, che si traduce in una proposta formativa di 6 ore di insegnamento interattivo rivolta alle scuole di lingua tedesca, italiana e ladina nella Provincia Autonoma di Bolzano–Alto Adige nonché alle scuole della Provincia Autonoma di Trento.

Ulteriore target del progetto sono le libere professioni, anche in considerazione del prezioso contributo che le stesse possono offrire. Pertanto, la volontà è quella di coinvolgere i liberi professionisti nella promozione della previdenza complementare e dell’educazione finanziaria sul territorio.

Campagna informativa in tema di educazione finanziaria

Il 6 ottobre parte la campagna informativa in tema di educazione finanziaria, con l’obiettivo di raggiungere in modo efficace i giovani e sensibilizzarli all’importanza di una corretta gestione delle proprie risorse sin dalla giovane età, introducendo concetti come la pianificazione e il risparmio.

A questa campagna verranno presentate per la prima volta le due nuove testimonial, che affiancheranno le varie attività di comunicazione di Pensplan Centrum S.p.A.: Gloria Ioriatti (pattinatrice short track) e Natalie Andersag (mezzofondista).

“Per il mio futuro ho scelto di iniziare oggi. E tu?” e “Una buona educazione finanziaria ti aiuta in tutti i tuoi progetti di vita”, sono i messaggi che le due atlete diffonderanno tra i giovani, invitandoli a una maggiore consapevolezza per il loro futuro.