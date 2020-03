CNA TRENTINO ALTO ADIGE * “FORMERETE”: « LA PIATTAFORMA CHE PERMETTE AGLI IMPRENDITORI ED AI LAVORATORI LA FORMAZIONE A DISTANZA »

“#IoRestoaCasa e rendo più competitiva la mia azienda”: è la campagna lanciata da CNA Trentino Alto Adige, avvalendosi di ECIPA. In questo delicato momento per il Paese e di grande difficoltà per le PMI, CNA continua a dare un sostegno concreto alle imprese tramite l’ente di formazione territoriale, aiutandole a continuare a formarsi attraverso l’offerta di strumenti e servizi di formazione a distanza, come corsi on line, webinar e aule virtuali, erogati tramite la piattaforma di e-learning “Formerete”.

Una piattaforma, ma soprattutto un sistema di servizi di formazione a distanza, progettato insieme all’Università La Sapienza di Roma, articolato e vario per modelli e strumenti offerti, in grado di coprire l’intero ciclo di produzione e erogazione di un percorso formativo in e-learning: dalla realizzazione dei materiali didattici al tutoring.

Questo sistema ha visto un incremento del 30% di richieste di corsi dal momento in cui è cominciata l’emergenza epidemiologica.

“La crisi che ci troviamo ad affrontare – sottolinea CNA Trentino Alto Adige – può essere superata se verrà garantita la continuità di una parte delle attività delle imprese tramite le tecnologie digitali: investire nelle competenze è una risorsa fondamentale per tornare a lavorare e competere una volta che l’emergenza sarà conclusa. Una formazione sempre disponibile, flessibile e aggiornata che la ECIPA continua a fare per rimanere vicino alle imprese e ai propri lavoratori”.

Il catalogo propone una ricca offerta di corsi base e di aggiornamento per RSSP, ASPP, Datori di lavoro, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Gli esperti di ECIPA sono contattabili all’e-mail ecipa@shv.cnabz.com per valutare il fabbisogno formativo e fornire assistenza.