CIA (FDI) * ABOLIZIONE BATTESIMO: « IL CONSIGLIERE COMUNALE GIACOMINI MINACCIA QUERELA, DIMENTICANDO CHE ESISTE LIBERTÀ DI OPINIONE »

ABOLIZIONE BATTESIMO, CIA (FDI): “CONSIGLIERE GIACOMINI MINACCIA DI QUERELA DIMENTICANDO CHE ESISTE LIBERTÀ DI OPINIONE”

“Con riferimento a quanto apparso in queste ore sui media, in merito a Giacomini che vorrebbe querelare la mia persona, sono a richiedere la possibilità di pubblicare il mio intervento in forma integrale inviato alle redazioni in data 13 febbraio 2023, quale replica alle affermazioni del Consigliere Giacomini in quanto il contenuto del comunicato stampa è stato ripreso in forma parziale. Seppur il mio pensiero non sia stato pubblicato integralmente ritengo che la minaccia di querela che il Consigliere Giacomini vorrebbe sporgere a mio carico, non tenga conto della libera opinione che è nel mio diritto esprimere nello svolgimento della mia attività politica, soprattutto su temi di grande rilevanza nel dibattito etico e religioso. Pare poi utile ricordare come quando, alcuni anni fa, sporsi querela contro Alessandro Giacomini che su Facebook in un commento aveva dichiarato: “Ora dobbiamo usare armi non convenzionali. Ad ogni suicidio legato all’omofobia va corrisposto un politico di turno, ad esempio Claudio Cia è un assassino, ha ucciso…” (quindi con ben altri toni, rispetto a quelli pacati del mio comunicato stampa), il giudice aveva ritenuto di archiviare il procedimento per diffamazione perché la frase poc’anzi citata (cui seguirono una sequela di commenti ed epiteti ai danni della mia persona, con riferimenti altresì alla mia vita privata) era stata scritta nell’ambito di un’aspra contesa politica. Accolgo pertanto con una nota di amarezza la notizia relativa al desiderio del Consigliere di sporgere querela contro il sottoscritto, che sfocia nella deriva antidemocratica che porta alla censura del libero pensiero. Ormai, purtroppo, un politico per svolgere la propria funzione pare sia costretto a girare con uno stuolo di avvocati” –

È quanto ha dichiarato il Presidente Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Provincia di Trento, Claudio Cia.

CLAUDIO CIA (FDI) – BATTESIMO: “CONSIGLIERE COMUNALE GIACOMINI INTOLLERANTE. GENITORI LIBERI DI TRASMETTERE ETICA E VALORI”

“In merito alla notizia apparsa sui media nazionali, con le dichiarazioni del consigliere comunale trentino, Alessandro Giacomini, che propone l’abolizione del battesimo, sono a sottolineare che, oltre a volerci privare della presenza del crocifisso, i nostrani difensori dei diritti “civili” e delle libertà (ovviamente le loro), ora vorrebbero proibire il battesimo ai minori perché, a loro dire, il primo dei sette sacramenti della Chiesa cattolica violerebbe la Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che sancisce l’autodeterminazione religiosa del fanciullo. Diritto che, sempre secondo loro, sarebbe leso dal battesimo impartito al neonato. Tutto ciò è paradossale, soprattutto se consideriamo che questi signori sono gli stessi che si disinteressano dei bambini quando si tratta di difendere il loro diritto alla vita e ad avere una famiglia naturale. I genitori, da quando trasmettono la vita, cercano di trasferire tutto ciò che ritengono educativo ed etico per i propri figli. La proposta di Giacomini, è pertanto priva di fede. Lui è libero di non credere in Dio o nella forza del battesimo. Mi chiedo però perché affannarsi nel voler impedire a mamma e papà di battezzare i propri figli? Perché negare loro la possibilità di regalare ciò che considerano un dono inestimabile? L’assenza di empatia rappresenta l’origine e la forza dell’intolleranza. Questo sì che fa male, non il battesimo!”.

Presidente Gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Cons. Claudio Cia