LEGA TRENTINO * OPERAZIONE ANTIDROGA ALLA PORTELA: BISESTI, «GRAZIE ALLA QUESTURA DI TRENTO, PER IL COSTANTE IMPEGNO SUL TERRITORIO»

17.18 - mercoledì 17 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Apprendendo dell’importante operazione portata a termine dalla Questura di Trento contro lo spaccio di stupefacenti nella zona della Portela di Trento, desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento agli uomini e alle donne della Polizia per il loro instancabile impegno nella lotta contro lo spaccio e il degrado, una piaga che affligge il centro città e non solo.” Così dichiara il consigliere provinciale della Lega, Mirko Bisesti.

La Lega si è sempre impegnata, a tutti i livelli istituzionali, a segnalare le situazioni di grave degrado e illegalità presenti da tempo nella città di Trento, in particolare nell’area di Piazza della Portela. Abbiamo sempre supportato l’azione delle Forze dell’Ordine, presentando proposte concrete per il contrasto al crimine.

“La battaglia per la sicurezza nella città e soprattutto nel centro storico di Trento, che portiamo avanti da molti anni – sottolinea Bisesti – ha sempre voluto affiancare e sostenere sia le proteste dei residenti della zona della Portela, privati del valore reale dei loro immobili a causa del grave degrado del quartiere, sia il grido di allarme degli esercenti e dei cittadini penalizzati dalla crescente insicurezza.”

L’auspicio è che operazioni come questa possano proseguire e intensificarsi nel tempo, per non dare tregua a chi mette a rischio la vita dei nostri giovani attraverso il commercio di morte e degrado.

“La gratitudine verso chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per il bene dei nostri quartieri è condivisa anche da chi in questi quartieri risiede, studia e lavora. Grazie a questa operazione, oggi potranno sentirsi un po’ più sicuri” conclude Bisesti, capogruppo in consiglio provinciale della Lega.

Cons. prov. Mirko Bisesti

Capogruppo Lega Trentino per Fugatti Presidente