TASS * «TRUMP MINACCIA SANZIONI SECONDARIE ALLA RUSSIA, ZELENSKY PROPONE L’ESTENSIONE DELLA LEGGE MARZIALE»

22.03 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti introdurranno sanzioni secondarie contro la Russia e i suoi partner commerciali se non verrà raggiunto un accordo sull’Ucraina entro 50 giorni. Inoltre, gli Stati Uniti e la NATO hanno raggiunto un accordo sulla fornitura di armi all’Ucraina a costo degli europei. Non sono stati segnalati feriti tra il personale della centrale nucleare di Zaporozhye dopo che tre droni ucraini hanno colpito la sua struttura di addestramento. Vladimir Zelensky ha presentato progetti di legge alla Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, per estendere di tre mesi la legge marziale e la mobilitazione nel paese. Almeno 30 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite in scontri armati tra miliziani di tribù arabe e forze druze in Siria. Almeno nove persone sono morte e 30 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in una casa di riposo nel Massachusetts. Il Crew Dragon di SpaceX si è staccato con successo dalla Stazione Spaziale Internazionale, l’ammaraggio è previsto per il 15 luglio al largo della costa della California.

Trump said the US would introduce secondary sanctions against Russia and its trade partners if no Ukrainian deal is reached within 50 days. Also, the US and NATO have reached an agreement on weapons supplies to Ukraine at the Europeans’ expense. No injuries were reported among the staff of the Zaporozhye Nuclear Power Plant after three Ukrainian drones struck its training facility. Ukraine’s Vladimir Zelensky has submitted bills to the Verkhovna Rada, the country’s parliament, on extending martial law and mobilization in the country for three months. At least 30 people were killed and more than 100 others were injured in armed clashes between gunmen from Arab tribes and Druze forces in Syria. At least nine people have died and 30 others were injured in a fire that broke out at a nursing home in Massachusetts. SpaceX’s Crew Dragon successfully undocked from the International Space Station, splashdown is expected on July 15 off California’s coast.