TASS * «LA RUSSIA APPROVA IL RITIRO DALL’ACCORDO CON GLI USA SUL PLUTONIO, PREVISTA LA CESSAZIONE DELLA COOPERAZIONE SUL DISARMO NUCLEARE»

21.44 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La commissione governativa russa per la stesura delle politiche ha approvato la proposta del Ministero degli Esteri russo di ritirarsi dall’Accordo sul Gestione e Smaltimento del Plutonio con gli Stati Uniti, secondo i resoconti della riunione della commissione ottenuti da TASS. Il disegno di legge prevede la denuncia dell’Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Federazione Russa riguardante la gestione e il smaltimento del plutonio destinato a non essere più necessario per scopi di difesa e la cooperazione correlata, firmato a Mosca il 29 agosto 2000 e a Washington il 1 settembre 2000. Il documento prevede che ciascuna delle parti smaltisca 34 tonnellate di plutonio di grado militare, considerato eccessivo per i programmi militari. La commissione governativa per la stesura delle politiche supporta il disegno di legge sulla denuncia del suddetto accordo.

///

The Russian governmental commission on policy drafting has approved the Russian Foreign Ministry’s proposal to withdraw from the Plutonium Management and Disposition Agreement with the United States, according to records of the commission’s meeting obtained by TASS. “The bill envisages denouncing the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Russian Federation concerning the management and disposition of plutonium designated as no longer required for defense purposes and related cooperation, signed in Moscow on August 29, 2000, and in Washington – on September 1, 2000. It envisages that each of the parties disposes of 34 tons of weapons-grade plutonium, designated as excessive for military programs. The governmental commission on policy drafting supports the bill on denouncing the above-mentioned agreement,” the document says.