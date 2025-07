TASS * «ISRAELE COLPISCE CONVOGLI DELLE FORZE DI DIFESA SIRIANE VERSO SUWAYDA, GLI SCONTRI CAUSANO VITTIME TRA DRUZI – BEDUINI – CIVILI»

20.59 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Israele ha colpito convogli delle forze di difesa siriane in movimento verso la città di Suwayda, il centro amministrativo dell’omonima provincia situata a circa 90 chilometri da Damasco, ha riportato il canale televisivo Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, aerei da guerra israeliani hanno effettuato tre attacchi su obiettivi a terra vicino al quartiere al-Mazra’ah mentre unità meccanizzate dei ministeri dell’interno e della difesa del governo provvisorio erano dirette nelle zone meridionali del paese per fermare gli scontri tra milizie tribali arabe e forze di autodifesa druse. Secondo gli ultimi dati, gli scontri hanno causato la morte di almeno 46 drusi, 28 beduini e quattro civili. Le forze governative dispiegate nella zona per fermare il conflitto hanno perso 11 soldati.

///

Israel has struck Syrian defense forces convoys moving toward the city of Suwayda, the administrative center of the governorate of the same name located some 90 kilometers from Damascus, the Al Mayadeen television channel reported.

According to the TV channel, Israeli warplanes delivered three strikes on ground targets near the al-Mazra’ah neighborhood when mechanized units of the interim government’s interior and defense ministries were on their way to the country’s southern areas to stop clashes between Arab tribal militias and Druze self-defense forces.

According to the latest data, the clashes claimed the lives of at least 46 Druzes, 28 Bedouins, and four civilians. Government forces deployed to the area to stop the conflict lost 11 troops.