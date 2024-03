CONSULTA GENITORI PAT * MOBILITÀ STUDENTI: « VALLE CHIESE – RIVA GARDA, METTERE SI GARANTISCA IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE AI RAGAZZI COINVOLTI »

23.04 - martedì 19 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A seguito dell’evento franoso, verificatosi in data 11 febbraio, che ha causato l’interruzione della SS 240 in Val di Ledro si sono generate delle significative difficoltà per gli studenti provenienti dalla Valle del Chiese e frequentanti gli istituti superiori di Arco e Riva del Garda. A più di un mese dall’evento le famiglie di alcuni di questi studenti hanno scritto a Giunta Provinciale e assessorati competenti per sollecitare un intervento, ad oggi disatteso, e un’adeguata organizzazione della mobilità, al termine delle lezioni, per il ritorno da Riva del Garda alla Valle del Chiese.

Fin dal giorno successivo all’evento l’assessorato all’Istruzione ha prontamente attivato lo strumento della didattica a distanza (sia Dad che Ddi) una modalità che, però, può ritenersi utile in situazioni emergenziali di breve durata e unicamente per il tempo necessario a mettere in atto soluzioni di trasporto alternative.

Alla luce di quanto segnalato sembra evidente, purtroppo, che tali misure di mobilità non risultino adeguatamente organizzate per la tratta di rientro (Riva-Storo), finendo con il penalizzare significativamente gli studenti.

Inopportuno infine che dal Servizio Mobilità Pubblica sia giunta, alla rappresentante di una parte delle famiglie, la richiesta di informazioni in merito agli orari di uscita dagli istituti scolastici, invece di attivarsi per un confronto con il Dipartimento Istruzione, e ci chiediamo inoltre su quali basi si sia organizzato il servizio di trasporto scolastico, finalizzato a gestire questa fase emergenziale, se tali dati vengono richiesti solo oggi a più di un mese dall’evento.

Invitiamo, pertanto, le strutture competenti a riesaminare la mobilità in essere e, ove necessario, mettere in atto al più presto tutte le misure utili per garantire il diritto all’istruzione dei ragazzi coinvolti.

*

Il Presidente Maurizio Freschi

Il vicepresidente Nicola Tavonatti