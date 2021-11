PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO ALL’8 NOVEMBRE, ZERO DECESSI / 27 NUOVI CASI SU OLTRE 4.400 TAMPONI / VACCINAZIONI A QUOTA 800.869 »

Coronavirus, i dati di lunedì 8 novembre 2021.Zero decessi, 27 nuovi casi su oltre 4.400 tamponi. Vaccinazioni a quota 800.869.

Nessun decesso per Covid-19 in Trentino nella giornata di oggi: lo conferma il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che registra anche 27 nuovi casi positivi. Sono, infatti, 5 i casi positivi al molecolare (su 135 test effettuati) e 22 all’antigenico (su 4.329 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Le vaccinazioni si attestano su 800.869 dosi somministrate, di cui 367.790 seconde dosi e 17.937 terze dosi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 23, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 2 dimissioni.

Sono 14 i nuovi guariti, per un totale di 47.785 da inizio pandemia.

Tra i nuovi casi positivi, 1 ha tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni e 1 tra 14-19 anni; sono quindi 4 i casi di bambini e ragazzi contagiati (attualmente le classi in quarantena sono 3). Per quanto riguarda gli adulti tra gli over 60 e nella fascia di età fino ad oltre 80 anni si registrano complessivamente 9 casi. Tra i vaccinati con almeno una dose ci sono 167.835 persone che hanno tra 20-49 anni; 74.733 hanno tra 50-59 anni e 60.925 tra 60-69 anni.