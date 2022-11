SEN. PATTON (AUT) * AIUTI TER: « SOSTEGNO A FAMIGLIE ED IMPRESE, IL GOVERNO CONTINUI SULLA STRADA TRACCIATA DA DRAGHI »

18.21 - mercoledì 16 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione)

Aiuti ter: Governo continui sulla trada tracciata da Draghi. “Sul sostegno alle famiglie e alle imprese il Governo continui sulla strada che Draghi ha tracciato con provvedimenti in grado di rispondere alle esigenze immediate senza mai perdere di vista il programma di modernizzazione del Paese.” Così in aula il senatore trentino del Gruppo per le Autonomie Pietro Patton.

“Noi – ha aggiunto – oggi votiamo a favore di un provvedimento che porta a quasi 63 miliardi gli stanziamenti del Governo Draghi a favore delle famiglie, delle imprese e degli enti locali mantenendo invariati – perlomeno fino alla NaDef del nuovo Governo – gli obiettivi di finanza pubblica.

Le misure contenute hanno il merito di attenuare gli effetti della inflazione sui soggetti più deboli e sulle imprese. Inoltre guardano con attenzione agli enti locali, al terzo settore, alle strutture socio-sanitarie, agli enti culturali e alle scuole paritarie. E, soprattutto, non perdono di vista gli obiettivi del PNRR e della transizione ambientale, in particolare con le norme e volte a potenziare la capacità di rigassificazione, l’utilizzo dei beni demaniali destinandoli a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e semplificando le procedure per la realizzazione di opere e impianti PNRR considerati fondamentali per lo sviluppo e la crescita.

L’Italia per proseguire in sicurezza nonostante le crisi, ha bisogno di confermare l’atteggiamento di fondo dell’ultimo anno. Purtroppo i primi giorni del Governo Meloni non rassicurano tra reintegro dei medici no-vax, decreto rave party e crisi diplomatica per i migranti soccorsi in mare. Un’agenda aliena da quella dei bisogni reali delle imprese e delle famiglie, che invece necessitano di coesione sociale e soprattutto di un Governo che abbia come sua assoluta priorità la difesa del potere d’acquisto dei lavoratori e dei pensionati e la salvaguardia del tessuto produttivo”, ha concluso il senatore trentino.