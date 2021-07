FONDAZIONE CARITRO – FONDAZIONE TRENTINA VOLONTARIATO SOCIALE – UFFICIO SVOLTA – CSV * BANDO “ INTRECCI POSSIBILI 2021 – UN VOLONTARIATO CHE EDUCA “: « 60 MILA EURO PER SOSTENERE PROGETTI DI COMUNITÀ RIVOLTI AI GIOVANI, DAGLI 11 AI 18 ANNI »

Lunedì 5 luglio presso la Fondazione Caritro verrà presentato il Bando “Intrecci Possibili 2021 – Un volontariato che educa” promosso dall’ufficio Svolta.

Svolta è uno spazio di progettazione sociale creato da Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, CSV Trentino – Non Prot Network e Fondazione Caritro rivolto a tutte le organizzazioni di volontariato e gli enti di Terzo Settore del territorio della Provincia di Trento.

A un anno dalla pandemia le associazioni di volontariato si trovano ad agire in un contesto mutato che porta con sé vecchie e nuove fragilità sempre più evidenti. In particolare si riconosce come categoria vulnerabile quella dei minori, nei quali l’emergenza sanitaria ha fatto irruzione in periodi delicati di apprendimento e di sviluppo personale.

Vi è la consapevolezza che oltre al sistema scolastico e ai tessuti familiari i percorsi educativi dei minori devono essere presi in carico da comunità educanti intese come un insieme articolato di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati), che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura di bambini e adolescenti che vivono nel proprio territorio. Con questo Bando i soggetti promotori di Svolta intendono sostenere intrecci di realtà che sappiano intercettare i bisogni dei giovani dandone risposta attraverso attività che vedano il coinvolgimento attivo del volontariato.

Le idee progettuali dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2021. Durante le fasi successive verranno organizzati dei laboratori di co-progettazione facilitati dall’ufficio Svolta che avranno l’obiettivo di trasformare le idee presentate in proposte progettuali concrete e in rete con altri enti, da avviare entro ne anno.

QUI POTETE TROVARE IL BANDO

QUI POTETE ISCRIVERVI ALL’EVENTO DI PRESENTAZIONE