FESTIVAL PROFESSIONI * EVENTI 2023: « A TRENTO TRA IL 17 E IL 18 NOVEMBRE, ALLA SALA DELLA FONDAZIONE CARITRO »

01.32 - mercoledì 15 novembre 2023

Al via la dodicesima edizione del Festival delle Professioni, evento unico in Italia dedicato al mondo del lavoro in continuo cambiamento. Questa serie di incontri, organizzati da professionisti under 39, rappresenta un’opportunità senza pari per esplorare le prospettive e le sfide che caratterizzano le carriere emergenti.

Vi invitiamo a partecipare a questo contesto di discussione stimolante, condividere esperienze significative e stabilire connessioni fondamentali con esperti del settore. Sarà l’occasione per approfondire temi di grandi attualità nella nostra provincia come le comunità energetiche, l’urbanistica, la sicurezza, l’agricoltura ed il benessere sul lavoro.

Gli eventi si terranno presso la sala della Fondazione Caritro a Trento tra il 17 e il 18 novembre. Il 16 novembre è prevista la serata inaugurale con la presenza delle istituzioni a Palazzo Geremia.

La regia del festival è il Tavolo d’Ambito Giovani e Professioni Gi.Pro, istituito nel 2008 dalla Provincia di Trento.

Per info www.festivaldelleprofessioni.it

Si allega programma.