TEAM FUTURA * SKIROLL: « TORNANO I CAMPIONATI ITALIANI A TRENTO E SUL MONTE BONDONE, L’8 E 9 OTTOBRE »

08.44 - domenica 02 ottobre 2022

L’8 e 9 ottobre tornano i campionati italiani di skiroll a Trento e sul Monte Bondone. Sventolerà il tricolore il prossimo fine settimana su Trento e sulle verticalità del Monte Bondone. Con la sfida sprint in zona Muse di sabato 8 e la competizione mass start in salita fra Candriai e Vason verranno assegnati i titoli italiani assoluti, giovani, children e master di skiroll per entrambe le specialità. Due location che negli ultimi anni hanno già ospitato appuntamenti della disciplina degli sci con le rotelle e ben tre edizioni di Coppa del Mondo.

In cabina di regia ci sarà il Team Futura del presidente Andrea Buttaboni e del direttore tecnico di gara Silvano Berlanda, pronti ad accogliere atleti provenienti da tutta Italia, a partire dal re dello sprint Emanuele Becchis e dal promettente giovane trentino Giovanni Lorenzetti, quindi gli specialisti delle gare lunghe Matteo Tanel, vincitore di Coppe del Mondo assolute, il fiemmese Tommaso Dellagiacoma, il veneto Riccardo Masiero, e fra i giovani il promettente livignasco Aksel Artusi. Sul tracciato di casa non mancherà nemmeno il trentino di Villazzano Alessio Berlanda, vincitore di tre titoli mondiali, ed ora impegnato con il Comitato Trentino per far crescere i giovani talenti. In campo femminile indosseranno il pettorale le sorelle Lisa e Anna Bolzan e nella sfida verticale occhio all’esperta Paola Beri che ha già vinto più volte sul traguardo di Vason.

Il programma prevede la sprint con inizio alle ore 15 di sabato 8 ottobre, con in gara le categorie giovanissimi e children, oltre ai giovani, senior e master, sulla distanza di 150 metri a tecnica libera.

Domenica mattina invece sono previste le sfide su varia distanza con partenza mass start a tecnica classica.

L’arrivo è previsto in località Vason, mentre le partenze sono previste a valle. Alle 10 toccherà agli under 10 sulla distanza dei 1000 metri, alle 10,05 gli under 12 sui 2000 metri, alle 10.10 gli under 14 che affronteranno 3 km. Le categorie under 16, quindi giovani, senior e master femminili partiranno dalle 10.20 da località Vaneze cimentandosi su un tracciato di 5500 metri, mentre alle 10.30 è previsto il via della sfida più attesa per giovani, senior e master maschile da Candriai a Vason, sulla distanza dei 9 km.

Foto: Raffaele Merler (archivio)