ABILNOVA * CENTENARIO GRUPPO ANA BORGO VALSUGANA (TN): CECCATO, « DURANTE IL RADUNO ABBIAMO FATTO VIVERE AL PUBBLICO L’ESPERIENZA DEL BUIO »

19.38 - domenica 4 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Le penne nere di Borgo Valsugana e il bar al buio di AbilNova. È stato un vero successo l’arrivo di Dark on the road a Borgo Valsugana in occasione del centenario dalla fondazione del Gruppo Alpini di Borgo Valsugana.

Nel ricco programma delle celebrazioni, per il 12° Raduno Sezionale di Trento e il 25° Raduno di Zona Valsugana e Tesino, il 2 e il 3 giugno Piazza Degasperi ha ospitato il truck speciale di AbilNova Cooperativa sociale che ha fatto vivere al numeroso pubblico l’esperienza del buio. La Cooperativa ha subito accettato l’invito del Gruppo ANA Borgo Valsugana che ha voluto inserire un importante evento di sensibilizzazione.

Guidati da camerieri ciechi e ipovedenti, nella più completa oscurità, sono state oltre settecento le persone, di tutte le età, che hanno provato il bar al buio, per farsi accompagnare alla scoperta degli altri sensi oltre la vista da chi quotidianamente li usa in modo più consapevole e per conoscere la disabilità visiva non solo in chiave pietistica ma con le sue risorse e potenzialità.

“È stato bello vedere tanta gente tornare il giorno seguente” racconta Ferdinando Ceccato, responsabile del gruppo AbilNova “per riprovare l’esperienza insieme a qualcun altro a cui l’aveva raccontata.

Più persone conoscono la disabilità visiva e più strumenti avrà la società per accoglierci, comprendendo i nostri bisogni ma anche ciò che possiamo e sappiamo fare”. L’eco positivo che ha avuto l’iniziativa ha portato davvero tanta gente allo speciale camion della cooperativa del capoluogo, dal 2008 riferimento per la disabilità sensoriale. “Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa” prosegue ancora Ceccato “ma soprattutto al Gruppo Alpini locale che ci ha fatto sentire a casa e che ha dimostrato ancora una volta la propria inesauribile capacità di coinvolgere tutta la popolazione indistintamente”.