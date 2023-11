TRANSDOLOMITES * “AUSBAU DER BAHNEN IN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO UND SÜDTIROL“: « EVENTO DEL 26/10, LA RASSEGNA STAMPA SVIZZERA »

18.28 - martedì 14 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il nuovo comunicato stampa relativo alla Conferenza di Zurigo del 26 ottobre 2023 sul tema “ Ausbau der Bahnen in der Autonomen Region Trentino und Südtirol. Beispiele: Ferrovia del Avisio, Südtiroltakt und Dreieck Meran/Tirol/Schenna – Espansione delle ferrovie nella Regione Autonoma del Trentino e dell’Alto Adige. Esempi: Ferrovia dell’Avisio, orario cadenzato in Sudtirolo ed triangolo Merano/Tirolo/Scenna”

Verrà pubblicato sul link http://www.grv-ev.de/grv-nachrichten/ della Society for Rational Transport Policy (GRV), con sede a Düsseldorf. Si tratta di un’associazione di cittadini interessati alla scienza dei trasporti e alla politica dei trasporti. Lo scopo del GRV è quello di educare la popolazione a un comportamento di traffico ragionevole, rispettoso dell’ambiente e della sicurezza, nonché di promuovere la scienza e la ricerca nel campo dei trasporti.

Il GRV si impegna quindi per una gestione del traffico che soddisfi le esigenze della società moderna per l’approvvigionamento di beni e servizi e i desideri di mobilità individuale. Sul “GRV News” le notizie vengono pubblicate circa tre volte all’anno e riportano eventi nei settori della politica dei trasporti, dell’economia dei trasporti e della tecnologia dei trasporti, suddivisi nei settori della politica dei trasporti, della sostenibilità e dei capitoli sui singoli modi di trasporto.

Dal dicembre 2016, il GRV News è anche il bollettino della Società Svizzera degli Ingegneri dei Trasporti Pubblici ( GdI) che corrisponde al nostro Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI)

La tiratura è di circa 1900 copie, di cui quasi la metà per i membri del GdI. Inoltre, i destinatari sono i parlamentari della Federazione svizzera e dei Länder che si occupano di questioni relative ai trasporti, i ministeri competenti, la scienza e l’industria dei trasporti, altre persone interessate ai trasporti e i membri del GRV.

Il messaggio di Transdolomites trova dunque una “ casa comune” in “ GRV News” avendo modo di giungere all’attenzione di destinatari di elevata competenza politica e tecnica.

Transdolomites continua inoltre la sua attività diplomatica nell’arco alpino con una grande attenzione riservata alle Istituzioni pubbliche svizzere e della Commissione Europea. Nel caso della C.E. i contatti sono costanti tanto per quanto riguarda la Direzione Generale competente per i corridoi ferroviari europei (TEN-T) e la DG competente per i progetti ferroviari in ambito regionale.

In questo percorso sarà nostro compito/obiettivo coinvolgere la Provincia Autonoma di Trento ed il Ministero dei Trasporti italiano.

Altro progetto, sarà quello di presentarsi in Svizzera con un evento internazionale per il 2024 ove affrontare un percorso progettuale strutturato transfrontaliero Italia-Svizzera che si ispiri alla visione ( aggiornata) dell’Ing. Mario Baudracco (BL) come da mappa allegata.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites