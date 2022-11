COMUNE TRENTO * “SUPERTRENTO“: « GLI ORDINI PROFESSIONALI HANNO UN RUOLO ESSENZIALE, IL SINDACO PROMUOVERÀ INCONTRI BILATERALI PER PRESENTARE L’INIZIATIVA »

17.34 - martedì 29 novembre 2022

SuperTrento, gli ordini professionali hanno un ruolo essenziale nel percorso partecipato. A breve il sindaco Ianeselli promuoverà incontri bilaterali per presentare l’iniziativa e chiarirne natura e obiettivi. Gli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri sono per il Comune di Trento interlocutori rilevantissimi ed essenziali all’interno del progetto partecipato “SuperTrento”. Un progetto che prenderà avvio nelle prossime settimane e che è rivolto e chiama in causa, accanto agli addetti ai lavori, tutta la comunità, ogni portatore di interesse, ciascun attore territoriale interessato alle trasformazioni urbane.

La volontà del Comune è che le riflessioni, le suggestioni, le visioni, gli obiettivi, i criteri che verranno raccolti alla fine di questo lungo lavoro diventino “linee guida partecipate” sulla cui base costruire le future gare, i concorsi, le progettazioni che riguarderanno l’areale ferroviario liberato dai binari nella prospettiva dell’interramento del tratto cittadino della ferrovia storica. Il sindaco Franco Ianeselli promuoverà nei prossimi giorni alcuni incontri bilaterali di presentazione dell’iniziativa proprio con gli ordini professionali in modo da chiarire meglio la natura e gli obiettivi del percorso partecipato.