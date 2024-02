FEM * RIQUALIFICAZIONE IN VALSUGANA: « NASCE UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LE ZONE BARUCCHELLI E PIZÈ, “FIRMATO” DAGLI STUDENTI »

10.58 - venerdì 9 febbraio 2024

Nasce un progetto di valorizzazione ambientale “firmato” dagli studenti FEM. Presentato un progetto didattico di riqualificazione in Valsugana, per le zone Barucchelli e Pizè. Gli studenti della Fondazione Edmund Mach hanno dato vita ad un interessante progetto di riqualificazione ambientale che ha riguardato in Valsugana le zone Barucchelli e Pizè, vicino al lago di Levico, e che si è concretizzato con una proposta di piano di gestione completo di schede operative.Uno studio durato tre anni, molto articolato, supportato da tecnici comunali, liberi professionisti e portatori d’interesse, che ha visto gli alunni dell’Istituto Tecnico con indirizzo Gestione Ambiente e Territorio impegnati in una serie di rilievi in campo, analisi in laboratorio e studi in classe. Un progetto che è diventato oggetto, nei giorni scorsi, di una presentazione pubblica presso l’aula magna della Fondazione Mach.

I ragazzi hanno presentato il lavoro ai rappresentanti delle amministrazioni dei Comuni interessati Levico, Pergine e Tenna, della Comunità di Valle Alta Valsugana, della Rete Riserve Fiume Brenta, agli esponenti dell’APT Valsugana, dell’Associazione Albergatori di Levico, dell’Associazione Pescatori, del Centro Ricerca e Innovazione FEM, del MUSE e del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento.

“E’ uno dei tanti progetti che vanno ad arricchire la nostra offerta formativa – spiega il dirigente del Centro Istruzione e Formazione, prof. Manuel Penasa – anzitutto perchè permettono di mantenere uno stretto legame tra scuola e territorio e al contempo permettono agli studenti di raggiungere competenze operative cogliendo il valore della complessità e della sinergia tra diversi settori e professionalità”.

Durante l’incontro si sono avvicendati i ragazzi dei vari gruppi di lavoro che hanno descritto la zona e le sue peculiarità, rilevando criticità e possibili strategie finalizzate alla conservazione attiva dell’area, prendendo spunto dalle schede operative che sono parte integrante della relazione del progetto.

Il lavoro è stato costantemente seguito dagli insegnanti Cinzia Roat, Stefano Eccel, Tommaso Comper e dagli esperti Maurizio Odasso e Franco Frisanco con il supporto della biblioteca FEM.

Gli amministratori hanno evidenziato grande interesse, mettendo in luce l’importanza e il valore di un lavoro attento sul territorio, confermando la volontà di prendere spunto dal progetto per la realizzazione di interventi migliorativi nell’area oggetto di studio.

Il progetto “Le zone Barucchelli e Pizè: tra tutela e valorizzazione – proposte per un piano di gestione” si è sviluppato partendo dalla conoscenza e dall’analisi dell’area, effettuate durante sopralluoghi in loco con i ragazzi, svolgendo rilievi tecnici specifici. Quindi, in aula, l’elaborazione dei dati raccolti ha permesso di definire i diversi habitat secondo la direttiva Natura 2000 e per ciascuno di essi, sono state messe in evidenza valenze, pressioni, minacce e possibili strategie nell’ottica di una conservazione attiva e della multifunzionalità.

Incontri e confronti con esperti, soggetti istituzionali e portatori di interesse direttamente sul territorio e in aula hanno permesso di perfezionare il progetto.