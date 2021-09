PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 9 SETTEMBRE / ZERO DECESSI / 44 NUOVI CONTAGI / ALTRI 5 RICOVERI IN OSPEDALE »

Coronavirus: la situazione di giovedì 9 settembre 2021. Zero decessi, 44 nuovi contagi. Altri 5 ricoveri in ospedale.

Sono 44 i nuovi contagi riportati oggi dal bollettino Covid-19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma l’assenza di decessi pur rilevando un incremento dei posti letto occupati in ospedale. Ieri infatti ci sono stati 5 nuovi ingressi, parzialmente compensati da 2 dimissioni: attualmente quindi i pazienti ricoverati sono 22, nessun dei quali fortunatamente in rianimazione.

Particolarmente alto il numero di tamponi analizzati: oltre 4.200 fra molecolari e antigenici. Della prima fattispecie, il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara ne ha analizzati 741 che hanno individuato 17 nuovi casi positivi confermando 15 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 3.478, dei quali 27 sono risultati positivi.

Ad aver contratto l’infezione ci sono tra gli altri anche 15 bambini (6 hanno meno di 2 anni, 5 tra 6-10 anni; poi ragazzi: 2 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni). Ci sono anche 2 persone in fascia 60-69 anni e 3 ultra ottantenni.

Sul fronte vaccinazioni, da registrare i seguenti valori: 706.584 somministrazioni eseguite fino a questa mattina, 325.079 delle quali riferite a seconde dosi. Nelle fasce

Over 80, 70-79 e 60-69 anni le dosi finora somministrati e sono rispettivamente 67.687, 91.263 e 108.675.

Infine le guarigioni: altri 32 casi portano il totale a 45.973