ON. CATTOI (LEGA) * PNRR: « ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI MUSEI, AL TRENTINO 895 MILA E 438 EURO (MUSE 485 MILA / FONDAZIONE MUSEO STORICO 349 MILA / MART 60 MILA) »

PNRR: Cattoi, al Trentino 895.438,98 euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei musei. Il Ministero della Cultura ha approvato le graduatorie per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della Cultura pubblici finanziati dal PNRR. Ammesso in via definitiva il finanziamento alla Fondazione Museo Storico Trentino, al Museo delle Scienze e al Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto che ha ottenuto rispettivamente un finanziamento di 349.260 euro per la Fondazione, 485.753,98 euro al Muse e infine 60.425 euro al Mart.

“Siamo soddisfatti per questo altro importante obiettivo raggiunto per i nostri musei del Trentino e per la cultura del nostro territorio. La politica di Roma vince se porta risorse sul territorio ed anche in questa occasione siamo riusciti a portare importanti investimenti in favore della cultura Trentina”.

Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Vanessa Cattoi.