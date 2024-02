TRENTINO SVILUPPO SPA * PAT – FILM COMMISSION: « MANIFESTAZIONE INTERESSE PER SUPPORTO A PRODUZIONE CINEMATOGRAFICHE E TV, IMPORTO 105 MILA EURO »

09.54 - venerdì 9 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett b) del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento di un incarico per supporto a produzione cinematografiche e televisive a favore dell’area Film Commission di Trentino Sviluppo S.p.A.

Trentino Sviluppo S.p.A., con la presente manifestazione d’interesse, intende individuare gli operatori economici interessati a partecipare ad un confronto concorrenziale per l’affidamento di un incarico per il supporto alla produzione cinematografica e televisiva.

L’espletamento del servizio prevede che l’operatore economico individuato svolga le seguenti attività:

1. attività di location scouting finalizzata al supporto delle produzioni cinematografiche e televisive che intendono svolgere la loro attività di produzione in Trentino;

2. aggiornamento del database fotografico della Trentino Film Commission;

3. supporto logistico e organizzativo alle produzioni cinematografiche e televisive supportate da Trentino Film Commission attraverso il film found;

4. supporto all’organizzazione di attività formative sviluppate da Trentino Film Commission;

5. supporto, ove necessario, anche altre attività (amministrative, di relazione, etc.) della Trentino Film Commission connesse a quelle sopra descritte.

La durata dell’affidamento del servizio è pari a 36 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto di affidamento.

L’importo complessivo a base d’asta è fissato in Euro 105.000,00 (centocinquemila/00) oltre IVA.

I costi per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 sono pari a zero, non sussistendo rischi da interferenza.

Si precisa che l’avvio dell’attività è vincolata dallo stanziamento di fondi. Si precisa inoltre che la scrivente si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente la collaborazione, comunicando la decisione al fornitore con congruo anticipo, impegnandosi a liquidare le prestazioni regolarmente eseguite.

Sono ammessi alla manifestazione d’interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti descritti nel prosieguo:

1. assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, 96 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

2. possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 100 co. 1 lett. a del D. Lgs. 36/2023, dimostrato attraverso l’iscrizione per attività analoghe a quelle del presente affidamento nel registro delle imprese della CCIAA;

3. possesso del requisito di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 100 co. 1 lett. c del

D. Lgs 36/2023 di seguito specificato:

a) aver eseguito regolarmente, negli ultimi due anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso esplorativo, incarichi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, per un importo complessivo almeno pari a € 35.000,00, iva esclusa.

Per servizi analoghi si intende aver svolto attività di supporto logistico e organizzativo collegate alla realizzazione di produzioni cinematografiche o televisive: l’attività può essere collegata alla gestione/organizzazione di giornate di riprese, ad attività di location scouting per opere audiovisive e/o a servizi di supporto quali l’ottenimento di permessi per le riprese a all’interlocuzione con professionalità legate al settore.

Con il presente avviso si intende individuare un congruo numero di potenziali operatori economici interessati, in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso. Gli interessati sono invitati a trasmettere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante il modello di manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata messo a disposizione.

La manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, attestante il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, dovrà pervenire a mezzo PEC ad acquisti@pec.trentinosviluppo.it entro il giorno 16/02/2024 entro le ore 12:00 utilizzando l’allegato fac-simile a cui si dovrà allegare, se non sottoscritto digitalmente, la fotocopia semplice del documento d’identità del sottoscrittore,

La procedura verrà svolta digitalmente sulla piattaforma Contracta messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento. Si invitano pertanto gli operatori interessati, a procedere anche con l’iscrizione alla piattaforma, accessibile al link https://contracta.provincia.tn.it/portalegare/index.php/registrazione.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà una procedura negoziata mediante gara telematica tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse d’appalto in oggetto.

Il presente avviso è pubblicato, fino alla scadenza del termine sopra indicato, sul sito internet di Trentino Sviluppo nella sezione “Bandi e Appalti”, unitamente al relativo fac-simile di dichiarazione di manifestazione di interesse.

Per eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimento, da trasmettersi a mezzo PEC all’indirizzo acquisti@pec.trentinosviluppo.it entro e non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si darà riscontro tramite pubblicazione sul sito.

La partecipazione alla presente manifestazione d’interesse non potrà in alcun modo costituire titolo per qualsivoglia indennizzo, risarcimento e/o pretesa.

I soggetti interessati, con la presentazione delle propria manifestazione danno atto di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D. Lgs n. 231/2001 e dei reati di corruzione ex Legge n. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs n. 231/2001 integrato ex Legge n. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati dal Locatore, pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/Società_Trasp arente.aspx) e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Mauro Casotto.

Trentino Sviluppo spa Il Presidente Sergio Anzelini