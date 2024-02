TRENTINO VOLLEY * SPORT: « CHAMPIONS LEAGUE, NEI QUARTI DI FINALE SI RINNOVA LA SFIDA CON BERLINO »

08.35 - venerdì 9 febbraio 2024

La corsa in 2024 CEV Champions League della Trentino Itas proseguirà nei Playoffs con un confronto diventato oramai classico per il tabellone finale della massima competizione europea per Club. Saranno infatti i Campioni di Germania del Berlin Recycling Volleys gli avversari dei gialloblù nel doppio turno dei quarti di finale, avendo staccato ieri stasera la qualificazione dagli ottavi al termine del doppio confronto con i francesi del Tours (già avversari di Trento nella Pool B). Per la terza volta nelle ultime quattro edizioni le due squadre si troveranno quindi di fronte nel tabellone finale; il primo match si giocherà in trasferta, nella Capitale tedesca, verosimilmente mercoledì 21 febbraio (data da confermare ed orario da definire), mentre il secondo si disputerà alla ilT quotidiano Arena giovedì 29 febbraio alle ore 20.30 (data ed orario già ufficiali).

I due Club vantano già sei confronti diretti in Champions League, tant’è vero che Berlino è fra le formazioni straniere affrontate in assoluto il maggior numero di volte da Trentino Volley, dopo Kedzierzyn-Kozle, Mosca, Maaseik, Kazan e Tours. Il duello è già andato in scena nella fase a gironi dell’edizione 2014 e nei quarti di finale 2021 e 2022 (con passaggio del turno sempre ad appannaggio di Trento). Il bilancio sorride alla squadra italiana per quattro vittorie a due. Accederà alle semifinali del torneo la squadra che nell’arco del doppio confronto avrà ottenuto il maggior numero di punti nella classifica stilata in base alle due gare in cui vengono assegnati – come per il campionato di SuperLega – 3 punti per la vittoria per 3-0 e 3-1, 2 per la vittoria per 3-2 e 1 per la sconfitta per 2-3. Il golden set (parziale di spareggio da disputare sino al 15 al termine della seconda gara) si giocherà solo in caso di pari punti. Chi otterrà la qualificazione affronterà in semifinale (doppio turno fra il 13 e 20 marzo) la vincente del quarto di finale fra Civitanova e Halkbank Ankara.

Questi gli abbinamenti dei quarti di finale del tabellone finale di 2024 CEV Champions League:

Berlin Recycling Volleys (Ger)-Trentino Itas (Ita)

Halkbank Ankara (Tur)-Cucine Lube Civitanova (Ita)

Gas Sales Daiko Piacenza (Ita)-Jastrzebski Wegiel (Pol)

Guaguas Las Palmas (Esp)-Ziraat Ankara (Tur)

L’identikit dell’avversaria della Trentino Itas

Berlin Recycling Volleys (Germania)

Squadra Campione di Germania in carica, grazie alla vittoria della Finale Scudetto 2023 in tre gare (2-1) sugli storici avversari del VfB Friedrichshafen che proprio in tale occasione sono stati raggiunti a quota tredici per quanto riguarda il numero di vittorie di titoli nazionali. Nel palmares degli arancioneri trovano spazio sei coppe Nazionali (ha già conquistato l’accesso alla Finale 2024 che si giocherà il 3 marzo contro l’Herrsching), due Supercoppe ed una Coppa CEV, vinta nel 2016 quando in panchina a guidare la formazione vi era Roberto Serniotti. In Champions League invece il miglior risultato di sempre è il terzo posto, fatto registrare nell’edizione 2015, quando aveva organizzato in casa la Final Four.

La rosa, guidata dal tecnico Joel Banks (che in panchina ha preso il posto dallo scorso giugno del francese Enard) ha cambiato di poco l’aspetto rispetto alla passata stagione; del sestetto che ha vinto la Bundesliga non vi è più solo il centrale Brehme (passato a Modena), sostituito con l’estone Tammemaa (ex Tours e Maaseik). Attualmente in Bundesliga si trova al primo posto in classifica con 46 punti e una sola sconfitta in diciassette partite.

Sestetto tipo: Tille (p)-Sotola (o), Carle-Schott (s), Mote-Tammemaa (c), Tsuiki (l).

Il cammino nella 2024 CEV Champions League

POOL C

Berlin Recycling Volleys-Sport Lisboa e Benfica 3-0 (27-25, 25-19, 25-21)

Halkbank Ankara-Berling Recycling Volleys 3-2 (19-25, 25-21, 19-25, 29-27, 15-10)

Gas Sales Daiko Piacenza-Berlin Recycling Volleys 3-1 (25-23, 25-22, 22-25, 25-19)

Berlin Recycling Volleys-Halkbank Ankara 3-0 (25-22, 25-23, 25-22)

Sport Lisboa e Benfica-Berlin Recycling Volleys 1-3 (22-25, 22-25, 25-22, 24-26)

Berlin Recycling Volleys-Gas Sales Daiko Piacenza 0-3 (15-25, 23-25, 19-25)

Terzo posto finale nel girone con 3 vittorie, 3 sconfitte, 10 punti, 12 set vinti, 10 persi.

Ottavi di finale

Berlin Recycling Volleys-Tours Vb 3-1 (25-17, 20-25, 25-13, 25-22)

Tours-Berlin Recycling Volleys 0-3 (22-25, 18-25, 22-25)

In allegato la grafica del tabellone finale di 2024 CEV Champions League