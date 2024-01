FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / COMANO * INCENDIO: « VA A FUOCO IL SOTTOTETTO DI UN’ABITAZIONE, OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO ANCORA IN CORSO »

13.16 - mercoledì 31 gennaio 2024

Un furioso incendio è divampato questa notte, attorno alle 2:20, a Vergonzo, frazione di Comano Terme. Ad intervenire, tempestivamente, i vigili del fuoco volontari dei corpi di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Lomaso, Fiavé, Dorsino e Tione, oltre al corpo permanente. In supporto è giunta anche la piattaforma dell’unione distrettuale di Mezzolombardo in dotazione al corpo di Andalo.

Le operazioni di spegnimento del rogo, che si è sviluppato nel sottotetto di un’abitazione per poi propagarsi alla copertura e alle unità immobiliari adiacenti, sono tuttora in corso. Operazioni complesse se si considera che in questa zona le case sono addossate l’una all’altra e sono servite da vie strette che non hanno agevolato l’intervento dei vigili del fuoco volontari, coordinati dal comandante di Bleggio Inferiore Giordano Reversi. Sono state evacuate una decina di persone.

*

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino