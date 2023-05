PAT * “OFFICINA DELL’INNOVAZIONE”: SPINELLI, « PER LA DIGITALIZZAZIONE SIAMO FRA LE PRIME ISTITUZIONI A LIVELLO ITALIANO, MA DOBBIAMO FARE UN PASSO ULTERIORE »

15.46 - martedì 16 maggio 2023

Stamattina palazzo Pizzini ad Ala ha ospitato l’apertura di due giorni di formazione “Officina dell’innovazione”. Spinelli: “Migliorare l’efficienza, l’efficacia, i costi e la velocità della pubblica amministrazione”. Migliorare l’efficienza, l’efficacia, i costi e la velocità della pubblica amministrazione per migliorare i servizi ai cittadini, deve essere questo l’obiettivo da raggiungere nel prossimo futuro. E’ la sintesi dell’intervento dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli che oggi è intervenuto ad Ala per l’inaugurazione dei due giorni di formazione “Officina dell’Innovazione”. “Dal punto di vista della digitalizzazione – sono state le parole dell’assessore – la Provincia autonoma di Trento è fra le prime a livello italiano. Ma questo risultato di eccellenza non ci basta, dobbiamo fare un passo ulteriore, ragionare per costruire una gestione sempre più integrata dei servizi offerti ai cittadini, dobbiamo dimezzare il costo economico della burocrazia, snellire, semplificare, in una parola ridurre i nostri costi operativi, perché anche noi siamo una parte importante dell’economia. La digitalizzazione, accanto ai benefici per cittadini e imprese, porterà con sé anche un vantaggio importante – ha concluso Spinelli – quello di liberare tempo per pensare, per progettare il futuro della nostra pubblica amministrazione”.

Accanto all’assessore Spinelli, erano presenti il sindaco Claudio Soini, l’assessore agli enti locali della Regione Trentino Alto Adige Lorenzo Ossanna e il presidente del Consorzio dei Comuni Trentini Paride Gianmoena. Il convegno si è aperto con il videomessaggio del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che, nell’illustrare le azioni messe in campo e future in tema di PA, ha messo in luce il ruolo centrale dell’innovazione per le amministrazioni, indispensabile per la crescita complessiva del sistema pubblico.

Il sindaco di Ala, Soini ha quindi spiegato la genesi dell’iniziativa: “Abbiamo voluto condividere con voi, attraverso queste due giornate di confronto, il premio ricevuto a Bergamo lo scorso anno. Lo abbiamo vinto grazie ad un progetto importante, ‘Amico in comune high tech high touch’, con il quale abbiamo messo al centro il cittadino, un progetto scelto tra oltre 450. Con queste due giornate vogliamo sommare esperienze diverse di pubblica amministrazione e idee innovative, affinché possano servire a noi e a voi per crescere e mettere sempre più al centro il cittadino, un percorso che questa amministrazione sta portando avanti da otto anni, trovando una volontà condivisa con il personale comunale. Il nostro obiettivo – ha concluso il primo cittadino – è quello di semplificare sempre più il lavoro in Comune e al tempo stesso rendere più facile la vita al cittadino. Lo facciamo con il protagonismo di chi lavora, con la formazione, per cercare anche di rendere la pubblica amministrazione attrattiva per i nostri giovani, e con l’innovazione: ad Ala il cittadino può oggi portare avanti molte pratiche on line”.

Quindi l’assessore Ossanna ha messo in luce il ruolo della Regione e spiegato i prossimi obiettivi in tema di innovazione, mentre il presidente del Consorzio dei Comuni Gianmoena ha evidenziato la necessità di fare rete fra attori diversi e ricordato che la crescita di una comunità passa anche attraverso la crescita della cultura digitale.

L’evento promosso dal Comune di Ala fa seguito a un riconoscimento importante per l’amministrazione locale, ovvero il primo premio nazionale al concorso Piemonte Innovazione. Fino a domani palazzo Pizzini ospiterà questo evento di formazione che coinvolge un centinaio tra amministratori e dipendenti di enti pubblici, con relatori importanti, esperti di innovazione a livello nazionale, fra cui l’ingegnere Giuseppe Negro o l’avvocato Ernesto Belisario e il responsabile dell’Area innovazione e per la Transizione al digitale del Consorzio dei Comuni Walter Merler, nonché amministratori e tecnici provenienti dal Trentino, come la dirigente generale dell’Umst semplificazione e digitalizzazione della Provincia Cristiana Pretto, nonché da Veneto, Val d’Aosta, Emilia Romagna, Lombardia e altre regioni per riflettere e discutere sull’evoluzione dei servizi per i cittadini e come – anche attraverso la digitalizzazione e la tecnologia – si possono individuare procedure semplificate e innovative a favore delle persone.

E stasera alle 21, nel teatro Sartori ad Ala, anche lo spettacolo aperto a tutta la cittadinanza, “Olivetti”, di Laura Curino e Gabriele Vacis, dedicato alla vicenda di Camillo Olivetti e della storica azienda di macchine da scrivere.