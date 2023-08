“FONDAZIONE HAYDN STIFTUNG“ * VAIA: « UNA MUSICA PER RICORDARE, L’ORCHESTRA DIRETTA DA BEATRICE VENEZI PROTAGONISTA IN TRENTINO ED ALTO ADIGE (9-10/8) »

11.16 - martedì 1 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un disastro naturale, inatteso e doloroso. Cinque giorni infiniti di piogge persistenti e di un vento caldo di scirocco che, soffiando a una velocità tra i 100 e i 200 chilometri orari, hanno provocato la caduta di milioni di alberi, distruggendo decine di migliaia di ettari di foreste alpine e conifere, 42 milioni su una superficie di 41.000 ettari. La tempesta Vaia ha cambiato il volto di immense aree del Trentino Alto-Adige, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia lasciando ferite aperte che hanno modificato in maniera evidente il territorio montano delle Prealpi.

Quest’estate, il 9 e il 10 e agosto la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento ritorna nei luoghi in cui tutto è cominciato portando con la sua orchestra la musica fra quei boschi, prati e montagne che oggi, a distanza di 5 anni da quei tristi giorni di ottobre del 2018, lentamente stanno ritornando alla vita.

A dirigere l’Orchestra Haydn sarà Beatrice Venezi, già Direttore Principale Ospite dell’Orchestra della Toscana e Direttore Principale dell’Orchestra Milano Classica, in quella che viene annoverata fra le più amate Sinfonie di Beethoven, la Pastorale n.6 di Ludwig van Beethoven.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 9 agosto in Trentino, a Colle di Tenna in località Alberè, mentre il secondo momento sarà giovedì 10 agosto in Alto Adige, con varie tappe disseminate fra i comuni di Nova Levante e Nova Ponente e un concerto finale presso l’azienda per l’edilizia in legno LignoAlp a Nova Ponente…

*

Foto di Martin Geier