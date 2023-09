FEDERAZIONE CICLISTICA TRENTO * CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI: FUGATTI E FAILONI, « OTTENUTO QUESTO SUCCESSO ORA SIETE UN ESEMPIO PER I RAGAZZINI PIÙ PICCOLI »

17.40 - venerdì 8 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il comitato provinciale di Trento della Federazione Ciclistica ha premiato i suoi giovani campioni. Questa mattina i ciclisti trentini protagonisti agli ultimi campionati italiani giovanili – Alice Toniolli, Edoardo Caresia, Melsan Idrizi, Alessio Magagnotti e Oscar Vlad Sandri – sono stati celebrati per la conquista dei rispettivi titoli tricolori. La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza della presidentessa del comitato di Trento Giovannina Collanega, di don Daniele Laghi in rappresentanza del Coni, di Giacomo Santini presidente del Gruppo Sportivo Alto Garda, la società organizzatrice dei campionati italiani Comano 2023, nonché del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dell’assessore provinciale allo sport Roberto Failoni. Accompagnati dai tecnici federali Stefano Sartori e Marcello Precazzini, oltre a Fulvio Valle e Claudio Caldonazzi, rispettivamente presidente e direttore sportivo della società Cc Forti e Veloci, i cinque neocampioni nazionali hanno ripercorso i momenti della vittoria e le emozioni provate al momento della vittoria e ricevuto e ricevuto in dono la targa del Presidente. “Da presidente del comitato – ha affermato Collanega – non potrei volere di più.

Possiamo vantare quattro ragazzi che si sono laureati campioni italiani nell’inseguimento a squadre su pista, cosa che in Trentino non succedeva da molti anni e per questo ringrazio i due tecnici Stefano Sartori e Marcello Precazzini che li hanno seguiti e accompagnati fino a ottenere questo grandissimo risultato. Sono poi stata ugualmente orgogliosa di essere stata sul palco delle premiazioni quando Alice ha conquistato il titolo nazionale nella cronometro junior di Sarche”. Il presidente Fugatti e l’assessore Failoni hanno evidenziato la responsabilità derivante dai loro successi: “Ottenuto questo successo – hanno spiegato in coro – ora siete un esempio per i ragazzini più piccoli che vogliono intraprendere il ciclismo o altri sport. Certo, tenete alto il nome del Trentino in tutto il Paese e siete veicolo quanto di buono c’è sul nostro territorio, ma è altrettanto importante il ruolo educativo che avete verso chi vi guarda, perché a fianco della crescita sportiva c’è sempre anche una crescita umana e personale”.

Di seguito una breve descrizione dei giovani campioni italiani trentini: Alice Toniolli (11/07/2005, residente a Mezzocorona, tesserata per il Team Breganze Millennium) campionessa italiana crono junior lo scorso giugno a Sarche in occasione del campionato italiano Comano 2023, ma anche campionessa europea nell’inseguimento a squadre, bronzo europeo nell’inseguimento individuale e argento mondiale inseguimento a squadre; Edoardo Caresia (08/03/2007, residente a Fornace, tesserato per il Cc Forti e Veloci): campione Italiano in linea categoria allievi vinto a Darfo Boario Terme, campione Italiano inseguimento a squadre allievi (con Melsan Indrizi, Oscar Sandri, Alessio Magagnotti, Edoardo Caresia) e medaglia d’argento nella cronosquadre con il Team Forti e Veloci (insieme a Melsan Idrizi, Oscar Sandri, Leonardo Groff); Melsan Idrizi (14/03/2007, residente a San Michele all’Adige, tesserato per il Cc Forti e Veloci): campione Italiano inseguimento a squadre allievi (con Melsan Idrizi, Oscar Sandri, Alessio Magagnotti, Edoardo Caresia) e medaglia d’argento 2023 nella cronosquadre con il Team Forti e Veloci (insieme a Edoardo Caresia, Oscar Sandri, Leonardo Groff); Alessio Magagnotti (27/01/2007, residente ad Avio, tesserato per il Cc Forti e Veloci): campione italiano a cronometro categoria Allievi Comano Terme (Sarche), campione Italiano 2023 inseguimento a squadre allievi (con Melsan Indrizi, Oscar Sandri, Alessio Magagnotti, Edoardo Caresia), campione Italiano in pista specialità omnium categoria Allievi, campione Italiano in pista inseguimento a squadre categoria Allievi e medaglia d’argento all’European Youth Olympic Festival, corsa in linea; Oscar Vlad Sandri (02(02/2007, residente a Cortesano, tesserato per il Cc Forti e Veloci): Campione Italiano 2023 inseguimento a squadre allievi (con Melsan Idrizi, Oscar Sandri, Alessio Magagnotti, Edoardo Caresia) medaglia d’argento 2023 nella cronosquadre con il Team Forti e Veloci (insieme a Edoardo Caresia, Oscar Sandri, Leonardo Groff)..