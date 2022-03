COPASIR * AUDIZIONI: PRESIDENTE URSO, « INCONTRO CON L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI FINCANTIERI GIUSEPPE BONO, FOCUS SULLA DIFESA COMUNE EUROPEA »

18.47 - martedì 22 marzo 2022

Copasir. Urso: audito ad Fincantieri Giuseppe Bono “Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nella seduta odierna ha audito l’amministratore delegato di Fincantieri S.p.A, dott. Giuseppe Bono.

Nel corso dell’audizione, svolta nell’ambito della indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di intelligence, il Comitato ha potuto approfondire l’evoluzione di Fincantieri dagli anni ’90 ad oggi con particolare riferimento al settore della cantieristica navale.

Si è poi esaminato il tema della industria della difesa europea e la prospettiva di una autonomia strategica in questo settore così come si profila nelle recenti decisioni dell’Unione anche a fronte della invasione russa in Ucraina.

Si sono, inoltre, illustrati i rapporti di collaborazione che Fincantieri intrattiene con partner europei ed extra europei – in particolare statunitensi – sia in campo civile sia in quello della industria della difesa e le necessarie collaborazioni in sede nazionale per sviluppare al meglio le potenzialità del Paese”.

Lo rende noto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso.