TRENTINO TRASPORTI * FERROVIA TRENTO-MALÈ-MEZZANA: « DA LUNEDÌ 11 SETTEMBRE RIAPERTURA FERROVIA FTM ED ORARIO INVERNALE 2023/2024 »

Si ricorda che tutte le informazioni su orari, corse, tariffe e abbonamenti sono disponibili sul sito web: https://www.trentinotrasporti.it/

Il Call Center risponde allo 0461-821000 dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 22:00 e il sabato dalle 7:00 alle 20:00.

Per pianificare il viaggio e acquistare biglietti su Google Play o Apple Store sono disponibili le APP per smartphone: https://www.trentinotrasporti.it/app

Per inviare reclami o suggerimenti è attivo l’indirizzo mail segnalazioni@trentinotrasporti.it precisando oltre alle proprie generalità ed indirizzo, ogni altro particolare utile (data, orario, linea, corsa e direzione) per facilitare la ricostruzione dell’accaduto o l’individuazione della richiesta all’origine della segnalazione (Le comunicazioni anonime non verranno prese in considerazione).