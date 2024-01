FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * PROGETTI “MARVEL“ E “PROTECTOR“: « SANZIONE GARANTE PRIVACY, CHI PAGHERÀ I 25 MILA EURO? »

18.16 - mercoledì 24 gennaio 2024

Come era ampiamente prevedibile e ad una settimana dall’ennesima interrogazione in aula del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia relativamente ai progetti Marvel e Protector, il Garante della Privacy ha sanzionato il Comune di Trento.

Un progetto nato male, senza nessun tipo di richiesta di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale allo stesso Garante della Privacy, ma soprattutto bypassando l’autorità di un Consiglio legittimato dal voto popolare. Una presunzione di autosufficienza da parte di un Sindaco che troppo spesso ha fatto di testa sua, creando un malumore diffuso tra i cittadini.

Ora questa “bastonata tra capo e collo” che costerà 25 mila euro alle casse comunali, rimpinguate negli ultimi anni anche grazie all’aumento dell’IMIS e a tutte le sanzioni per violazioni del Codice della Strada, elevate a seguito dei provvedimenti voluti proprio da Ianeselli, come le varie telecamere ai semafori cittadini. Dall’uscita della notizia, abbiamo ricevuto una miriade di messaggi da cittadini arrabbiati che ci chiedono chi pagherà questa sanzione. Come Gruppo di Fratelli d’Italia, siamo pronti a difendere in ogni sede gli interessi ma soprattutto la dignità dei nostri concittadini, consapevoli che il vaso oramai è colmo e questa volta l’Amministrazione Comunale non la può passare liscia!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.