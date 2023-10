PAT * AUTONOMIA: « FORMAZIONE CONTINUA PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL FUTURO, PRESENTATO IL CATALOGO 2024 DI “TSM“ »

14.41 - martedì 31 ottobre 2023

Formazione continua per affrontare le sfide del futuro. Presentato il Catalogo dell’offerta formativa 2024 di Tsm. In un periodo di grandi e rapidi cambiamenti, in un contesto istituzionale unico in Italia, dove l’autonomia consente di intervenire in modo diretto e peculiare sui vari aspetti della gestione territoriale, l’aggiornamento delle competenze del capitale umano della pubblica amministrazione è fondamentale per accompagnare la crescita e lo sviluppo del territorio. Su questo impegno lavora Tsm-Trentino School of Management, la Scuola costituita dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dall’Università di Trento, che ogni anno propone un ampio e articolato programma di progetti formativi che si compongono nel Catalogo dell’offerta formativa. L’edizione 2024, realizzata secondo le linee guida del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento, è stata presentata oggi ai referenti della formazione degli enti esterni, convenzionati con Tsm, circa una quarantina fra cui i comuni di Trento e Rovereto, APSS, FBK, Istituti culturali ladino e cimbro, Trentino Sviluppo, Fondazione Mach e Museo Storico.

“È un catalogo molto ricco – ha detto l’amministratore delegato di Tsm, Delio Picciani – che deriva da un grande impegno, se pensiamo che quest’anno arriveremo a oltre 50 mila presenze ai nostri seminari e a più di 10 mila ore di formazione erogate. Per noi la formazione non è il fine ultimo, ma un supporto agli sforzi che tutto il sistema pubblico porta avanti per contribuire allo sviluppo integrato dell’economia, dell’ambiente, del lavoro, del welfare e della cultura del Trentino”.

“L’obiettivo del nostro impegno – ha ricordato Luca Comper, dirigente generale del Dipartimento organizzazione e personale della Provincia – è quello di avere una pubblica amministrazione innovativa, più veloce, che semplifichi le relazioni con i cittadini, fatta di persone che si sentano partecipi dello sviluppo del territorio in cui lavorano. Attraverso il potenziamento delle competenze – ha aggiunto Comper – i lavoratori possono diventare protagonisti del miglioramento della pubblica amministrazione. Questa è la visione che abbiamo condiviso con Tsm e che troviamo nel Catalogo 2024”.

Le parole chiave, su cui la formazione è chiamata a dare il suo contributo di crescita, continuano ad essere: competenze, organizzazione, digitalizzazione e semplificazione. A queste si aggiungono due nuove prospettive, che caratterizzeranno i piani formativi futuri: la parità di genere e l’alfabetizzazione finanziaria. L’obiettivo di medio-lungo periodo è quello di avere, sempre più, un’amministrazione innovativa, digitale e veloce, capace di semplificare la relazione con i cittadini e le imprese.

Al fine di perseguire questi risultati, il Catalogo 2024 propone oltre 130 percorsi formativi finalizzati a supportare la crescita e lo sviluppo delle competenze digitali, di quelle giuridico–economiche, tecniche e specialistiche del capitale umano del sistema pubblico del Trentino, promuovendo, nel contempo, una cultura orientata alla sicurezza, al benessere organizzativo, alla parità di genere e al lavoro agile.

L’offerta formativa 2024 presenta dei tratti in continuità con il passato: la formazione proposta è volta a fornire un aggiornamento continuo al personale e al management rispetto alle mansioni richieste e alle sfide che la realtà continuamente impone. Inoltre, per rispondere ai bisogni formativi che emergono durante l’anno nelle singole strutture, vengono attivati anche dei percorsi definiti “su misura”, progettati con attenzione alle esigenze delle singole strutture, concordando i contenuti più idonei e le tempistiche più congrue all’organizzazione del lavoro. Il valore aggiunto di questa attività è quello di fornire una risposta formativa mirata, che abbia una ricaduta immediata sulle figure professionali o sui settori che necessitano di aggiornamenti normativi o procedurali di nuova introduzione.

Nell’anno in corso le iscrizioni raccolte per i corsi proposti dal Catalogo dell’offerta formativa sono, fino a oggi, oltre 32.000 con un indice di gradimento pari a 4,08, in una scala da 1 a 5.