PAT * ZANETTI SRL: « A PERGINE VALSUGANA FESTEGGIATI I 50 ANNI DELL’AZIENDA, PRESENTI ALL’EVENTO FUGATTI – SPINELLI – MANZANA – SENESI »

14.15 - sabato 17 settembre 2022

I 50 anni della Zanetti srl, a Pergine il presidente e l’assessore allo sviluppo economico. Il presidente della Provincia autonoma di Trento e l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro hanno presenziato ieri pomeriggio all’evento con cui si è festeggiato il cinquantesimo anniversario della Zanetti srl, organizzato presso la sede dell’azienda a Pergine Valsugana. Entrambi hanno espresso apprezzamento per la storia dell’azienda e per la sua capacità di fare innovazione.

Il presidente della Provincia ha sottolineato in particolare quanto l’azienda abbia investito negli anni offrendo anche opportunità occupazionali a molte persone. Ha ricordato che quello che si sta attraversando è un momento difficile, con la pandemia prima, con una certa ripresa economica poi e ora con una guerra alle porte dell’europa e l’aumento dei costi per l’energia e per le materie prime.

Ha aggiunto però di essere convinto che aziende che hanno radici solide, come la Zanetti, siano in grado di affrontare anche un periodo come questo. Il presidente ha confermato infine l’impegno della Provincia a sostenere il tessuto produttivo, nel quadro degli interventi che saranno decisi anche a livello nazionale.

L’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro ha parlato in particolare di un’azienda capace di fare innovazione e che è cresciuta dando un contributo importante al territorio. Ha inoltre accennato al tema dei sostegni alle aziende e degli strumenti a disposizione della Provincia per accompagnare i processi di sviluppo aziendale.

Zanetti srl produce facciate continue in vetro e alluminio, rivestimenti esterni e serramenti per l’ambito residenziale, industriale e commerciale.

Per festeggiare i 50 anni di attività dell’azienda in molti hanno accolto l’invito ad essere presenti negli spazi esterni della sede in viale dell’Industria. All’evento sono intervenuti, assieme ai vertici dell’azienda, anche il sindaco di Pergine Valsugana, il presidente di Confindustria Trento Fausto Manzana e il presidente della Cassa Rurale Alta Valsugana Franco Senesi.