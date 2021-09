GARDA DOLOMITI SPA – DELIUS KLASING * BIKE FESTIVAL: « L’APPUNTAMENTO CLOU PER GLI APPASSIONATI DELLE RUOTE GRASSE SI SVOLGERÀ PER LA PRIMA VOLTA IN AUTUNNO, DAL 15 AL 17 OTTOBRE »

Gran finale di stagione nel Garda Trentino: dal 15 al 17 ottobre torna il Bike Festival.

L’appuntamento clou per gli appassionati delle ruote grasse si svolge per la prima volta in autunno in una location inedita con tante novità.

Da sempre appuntamento di apertura della stagione per migliaia di appassionati di bici e in particolare di mountain bike, l’FSA Bike Festival – Garda Trentino torna a Riva di Garda dal 15 al 17 ottobre in versione autunnale. La decisione di Garda Dolomiti S.p.A. e di Delius Klasing (la casa editrice organizzatrice del festival) di organizzare l’evento per la prima volta a ottobre – e in una veste rinnovata – non ha fatto che aumentare l’attesa per l’appuntamento.

La 27esima edizione del Bike Festival, che segnerà anche la conclusione di una stagione turistica di grande successo nel Garda Trentino, accoglierà oltre 120 espositori che presenteranno le novità di più di 250 marchi del settore MTB, con la possibilità di salire in sella per i bike test gratuiti e per prendere parte ai tanti eventi in programma nelle tre giornate di expo.

Diverse le novità che caratterizzeranno la fiera di quest’anno, a partire da una location inedita. Il nuovo villaggio in Viale Rovereto, a Riva del Garda, come sempre in prossimità del lago, avrà una collocazione differente ma la stessa opportunità di raggiungere rapidamente le sponde del Garda come il centro di Riva e tutti i percorsi che rendono questo territorio meta prediletta dei biker di tutta Europa.

Tra le novità spicca anche il tracciato inedito della “Ronda Piccola” – uno dei percorsi della SCOTT BIKE Marathon, la più popolare e ambita delle gare legate al Bike Festival. Il nuovo percorso sulla distanza minima partirà dal centro storico di Riva e raggiungerà il Monte Calino per fare poi ritorno al punto di partenza: un percorso ideale per gli specialisti delle brevi distanze con i suoi 30,67 chilometri e 1.065 metri di dislivello.

Infine i residenti di Garda Trentino, Comano Terme e Valle di Ledro avranno un motivo in più per non perdere l’appuntamento con Bike Festival. Infatti, a tutti i residenti che si iscriveranno online ad una delle competizioni in programma nel weekend sarà garantito uno sconto al momento del ritiro dei pettorali.

GLI HIGHLIGHTS DEL PROGRAMMA

Il Bike Festival prevede una ricca proposta di appuntamenti e competizioni: una vera e propria festa della Mountain Bike e di chi la ama.

L’inaugurazione di Venerdì 15 Ottobre alle ore 11.00 saluterà ufficialmente il ritorno del Bike Festival a Riva del Garda. Il villaggio sarà aperto Venerdì 15 e Sabato 16 Ottobre dalle 10:00 alle 18:00, e Domenica 17 Ottobre dalle 10:00 alle 16:00.

Sabato 16 ottobre alle ore 07:30 prenderà il via da Riva del Garda uno degli appuntamenti più attesi, la SCOTT BIKE Marathon come sempre con tre splendidi percorsi (Ronda Piccola, Ronda Grande e Ronda Extrema) per godere appieno dello spettacolo del Garda Trentino. Seguirà alle ore 11:00 la Bosch eMTB Challenge supported by Trek, una sfida che combina elementi di Enduro, Trail e Orienteering e appositamente dedicata alle bici a pedalata assistita.

Domenica 17 ottobre, alle ore 08:30 sarà invece il turno della prova Enduro, con i suoi tracciati sempre più avvincenti ed entusiasmanti, con partenza e arrivo direttamente nell’area espositiva del festival. Non mancherà, infine, lo Junior Trophy, dove anche i piccoli bikers potranno mettersi alla prova e dimostrare il loro talento.

L’evento sarà organizzato secondo le disposizioni di sicurezza con accesso consentito ai soli possessori di green pass. Presso l’area del festival sarà prevista anche una postazione dove sarà possibile effettuare in loco il tampone antigenico rapido per poter accedere all’evento.

Foto: Martin Sass