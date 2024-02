EXTINCTION REBELLION TRENTINO * LETTERA AL SINDACO DI PERGINE VALSUGANA: « NUOVA VARIANTE “TEATRO TENDA“, SI COINVOLGANO CITTADINI ED ESPERTI »

07.48 - mercoledì 14 febbraio 2024

Richiesta di avvio percorso partecipativo inerente la Variante 04/2022 al P.R.G. per recepimento accordo urbanistico “Teatro Tenda”.

Gentile Signor Sindaco,

con il presente appello vogliamo richiamare la Sua attenzione sull’adozione della variante in oggetto.

Abbiamo appreso, tramite un articolo pubblicato sul T quotidiano dello scorso 6 febbraio 2024, che la questione della nuova variante “Teatro Tenda” dovrebbe essere discussa e votata nel Consiglio comunale di marzo.

Più volte negli scorsi mesi abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di Pergine di organizzare un percorso partecipativo che coinvolga cittadini ed esperti per rivalutare la variante con consapevolezza e lungimiranza. Nel luglio 2023 è stata inoltre presentata una mozione che sembrava andare proprio in questa direzione, avendo impegnato il Sindaco e la Giunta comunale:

ad offrire e favorire – prima di procedere ad un nuovo passaggio della variante in Consiglio Comunale – un puntuale e sereno confronto tra il Comitato per S. Cristoforo, gli imprenditori, gli operatori economici e la popolazione tutta;

a confrontarsi con la commissione urbanistica consiliare preposta, estendendo il ragionamento ad una più ampia riflessione sul modello di sviluppo turistico, economico e ambientale che si intende perseguire;

la tenere in debito conto le osservazioni della Provincia, sforzandosi di produrre una progettualità coerente e in sintonia con quanto indicato dagli organi competenti.

Proprio in forza di tale mozione, votata all’unanimità dal Consiglio Comunale, riteniamo sia urgente organizzare una o più serate di confronto che consentano la partecipazione attiva di tutte le persone interessate: la votazione della variante si svolgerà infatti tra poche settimane.

Entrando brevemente nel merito della nuova variante, basandosi sulle poche informazioni pervenute alla cittadinanza, vorremmo sollevare alcuni dubbi e porre qualche domanda:

In primis, non è ancora chiaro l’obiettivo di questa variante. Come il Comune di Pergine intende utilizzare gli spazi liberati dal teatro Tenda?

In base a quale ragionamento o quale studio aprire un nuovo supermercato o altre attività commerciali dovrebbe contribuire a rivalutare la frazione di San Cristoforo, la frazione di Pergine che già oggi è quella con più servizi a disposizione dei 150 residenti?

Come verrà modificato l’attuale parco di San Cristoforo in seguito ai lavori per il nuovo centro nautico? Quanti posti auto verranno eliminati e quanti creati altrove?

Pur avendo spostato parte delle nuove edificazioni nel centro di Pergine, facciamo

notare che queste sono state sostituite da un grande parcheggio, che comporta ovviamente anch’esso un consumo di suolo con conseguente impermeabilizzazione del terreno. Rispetto alla prima variante proposta dal Comune, che ha ricevuto due pareri negativi dal Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, i metri quadri di cemento o asfalto finiscono con l’essere addirittura maggiori, in contrasto con gli indirizzi dati dalla PAT (lp n. 15/2015);

Riguardo l’edificio conosciuto come la “Casa dei dentisti”, dopo i vari processi (che hanno chiamato in causa la stessa società coinvolta nella nuova variante) l’immobile potrebbe passare nelle mani del Comune di Pergine. Con le nuove edificazioni previste dalla variante in oggetto sono state salvaguardate delle vie di accesso a tale edificio?

Queste sono solo alcune delle questioni aperte: in generale sembra mancare una visione globale e coordinata, che potrebbe ad esempio tendere a riutilizzare i diversi edifici abbandonati già presenti nella zona. Crediamo in ogni caso che qualsiasi visione sul futuro di San Cristoforo non possa prescindere dalla salvaguardia di ciò che rende il luogo attrattivo per le tante persone che la abitano e frequentano, turisti e cittadini: le sue bellezze paesaggistiche, la sua tranquillità, le sue spiagge e la natura con la sua fragile biodiversità.

Siamo consapevoli che la decisione spetti al Consiglio Comunale di Pergine ma, anche in base alla mozione votata all’unanimità il 19 luglio 2023, non riteniamo sufficiente presentare alla comunità quanto semplicemente deciso dall’amministrazione comunale. Chiediamo nuovamente quindi l’organizzazione di incontri con la popolazione contando nella creazione di un dialogo costruttivo, possibilmente basato su dati ed analisi ben documentate che possano argomentare le varie scelte.

Confidando nella Sua sensibilità restiamo a disposizione per ogni utile approfondimento nelle modalità più consone all’Amministrazione di Pergine Valsugana.

Coordinamento per San Cristoforo

Extinction Rebellion Trentino Associazione per il WWF Trentino

Italia Nostra – sezione trentina

Circolo di Trento di Legambiente

Associazione Per l’Ecologia

Pan-EPPAA

ENPA del Trentino

LIPU sezione di Trento