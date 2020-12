ABC IRIFOR – TRENTO * NATALE 2020: « LE STORIE PER I PIÙ PICCOLI, UN DONO PER TUTTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA PROVINCIALI »

In questo periodo complesso in cui le giornate sono difficili, i contatti sono a distanza e l’allerta è sempre alta, cerchiamo di trovare un pensiero positivo ogni giorno.

Grazie alla collaborazione con il Servizio attività educative per l’infanzia della Provincia Autonoma di Trento e con la Federazione Provinciale Scuole Materne, la Cooperativa ha donato ai bambine e alle bambine alcuni libretti e alcuni cd di storie scritte e illustrate dagli operatori e dai soci di AbC IRIFOR per sensibilizzare i più piccoli ai temi della disabilità sensoriale.

Ogni sezione delle scuole dell’infanzia del nostro territorio conoscerà le vicende di Babbo Natale alle prese con una letterina scritta in Braille da un bambino cieco, capirà come Angela scrive con i puntini nel suo percorso scolastico e infine scoprirà come Charlie e Kiro sono diventati cani guida al termine di una vera e propria scuola.

Il direttore Ceccato racconta: “Insieme agli operatori di AbC IRIFOR abbiamo pensato che queste storie raccontate potessero essere un prezioso dono per raggiungere bambine e bambini anche in questa difficile situazione. I feedback raccolti in questi giorni sono stati estremamente positivi e per noi è un importante input per cercare di guardare al prossimo anno con fiducia, sperando di poter presto tornare a incontrare scuole e pubblico nei nostri eventi di sensibilizzazione verso la disabilità visiva e uditiva”.