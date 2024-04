DEVIGILI (ASSIEME) * AMMINISTRATIVE MEZZOLOMBARDO (TN): « PRESENTÀTI I 16 CANDIDATI, CAPOLISTA L’AVVOCATO PAOLO MAZZONI / CON NOI ANCHE ETTORE ZAMPICCOLI »

09.42 - martedì 23 aprile 2024

///

A Mezzolombardo la lista “Assieme” con il contrassegno della foglia di vite ha designato come candidato Sindaco il consigliere comunale uscente GIORGIO DEVIGILI, anni 64, medico cardiologo. La lista è composta da 16 candidati alla carica di consigliere comunale (5 candidate e 11 candidati): il capolista è PAOLO MAZZONI, anni 55, avvocato.

Breve curriculum

Giorgio Devigili anni 64, medico cardiologo, responsabile del Centro Sanitario S. Giovanni di Mezzolombardo e del reparto Covid nella recente pandemia. Ora in pensione. Consigliere comunale indipendente uscente e consigliere della Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg. Fondatore di Assieme.

Ha commentato il dott. Devigili:

“Assieme” ovvero “liberi e forti”, come diceva don Luigi Sturzo. E più saremo liberi, più saremo forti. Liberi dai condizionamenti della politica tradizionale fatta da destra e sinistra, liberi dai poteri forti e al servizio reale dei cittadini. Dobbiamo essere forti per essere autonomi. Per questo la nostra ambizione sarà quella di essere indipendenti, di non prendere ordini né da Fratelli d’Italia, né dal Partito Democratico, di trattare su un piano di parità e dignità con le altre istituzioni, a cominciare dalla Provincia, chiedendo quello che ci spetta. Dobbiamo essere forti per essere autonomi. Da anni, Mezzolombardo è immerso in un’atmosfera di “stanchezza” della sua capacità di progettare e realizzare “cose nuove”, senza avere un’idea precisa del futuro. Per questo è essenziale ritornare a essere protagonisti di una nuova fase, che dia a Mezzolombardo spirito e gambe nuove, autorevolezza e capacità di reale rinnovamento.

Riteniamo fondamentale il dialogo con i Comuni vicini, perché bisogni importanti, quali la sanità, la cultura, l’assistenza sociale e proposte di crescita sportiva mal si prestano a vecchie logiche di “campanile” municipale. Prima del voto dunque una seria proposta che vorremmo condividere con i nostri concittadini, che deve necessariamente coniugare l’ideale di migliorare il nostro paese e la concretezza. In sintesi: la sanità con l’apertura in tempi brevissimi di un ambulatorio medico attivo 24 ore su 24 al S. Giovanni, la ricognizione del patrimonio edilizio comunale sul loro stato e il loro utilizzo (Casòn, ex Pretura, le carceri, ex Tambosi), l’urbanistica con un nuovo piano urbanistico partecipato che respinga lo sviluppo edilizio attuale in un “paese dormitorio”, il centro storico con una graduale e condivisa messa in atto della pedonalizzazione e la realizzazione in un maggior numero di parcheggi pubblici, la ferrovia con la prospettiva dell’interramento della Trento-Malè ma in breve termine l’allontanamento dal centro del paese dell’orribile e inutile cantiere ferroviario, la piscina, lo sviluppo economico delle imprese e la qualificazione agricola del territorio che già trova nella viticoltura un pilastro chiave, e una attenzione specifica alle necessità delle persone fragili, dei ceti meno abbienti, dei giovani e degli anziani e del volontariato, il fiore all’occhiello del nostro paese.

Per concludere, desidero esprimere il mio fiero apprezzamento e la mia sincera gratitudine alle candidate e ai candidati alla carica di consigliere comunale di Assieme per aver dimostrato grande senso civico nel mettersi in gioco nella Politica e nelle istituzioni in una stagione di declino della rappresentanza politica, mettendoci il loro volto e la loro esperienza e competenza, ma anche i valori etici e umani che occorre avere nel praticarla, a ogni livello.

I candidati e le candidate alla carica di consigliere comunale della lista Assieme con il contrassegno della foglia di vite

1. MAZZONI PAOLO – avvocato, 55 anni

2. CHINI PATRIZIA – infermiera, 59 anni

3. DALLA TORRE LUCIA – imprenditrice, 61 anni

4. DAMAGGIO MARISA – infermiera, 54 anni

5. DEVIGILI DANILO – agente di commercio, 70 anni

6. DI GREGORIO PAOLO DONATO – responsabile qualità, 50 anni

7. ESPOSTO ANTONIETTA – impiegata, 32 anni

8. FABBI BRUNO – imprenditore, 44 anni

9. MARINCHEL MATTIA – consulente commerciale, 37 anni

10. MASIERIO MASIMILIANO – tecnico dei trasporti, 49 anni

11. PAROLO ANDREA – economista, 75 anni

12. PIAZZOLLA GIUSEPPE – addetto ristorazione, 26 anni

13. PISETTA ROSARIA – operatrice socio-sanitaria, 49 anni

14. TAIT EROS – commerciante, 54 anni

15. WERONIG MARCELLO – agente di movimento, 53 anni

16. ZAMPICCOLI ETTORE – giornalista professionista, 77 anni

Giorgio Devigili – Fondatore Lista Assieme