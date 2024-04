URZÌ (COORDINATORE REGIONALE FDI) * ELEZIONI COMUNALI ROVERETO (TN): « IL NOSTRO PARTITO NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO UNA PORTATA DI MENU, DA SCEGLIERE A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE »

08.22 - martedì 23 aprile 2024

Come coordinatore regionale di Fratelli d’Italia ho seguito costantemente l’ammirevole sforzo del nostro presidente provinciale di Fratelli D’Italia del Trentino Alessandro Iurlaro di garantire la composizione della medesima maggioranza di governo provinciale e, nelle sue componenti nazionali, di governo della Repubblica anche nelle competizioni elettorali di Rovereto e Ala.

Ho preso atto di come le medesime forze con cui garantiamo una maggioranza in provincia hanno deciso, senza nemmeno comunicarcelo per telefono, di fare la scelta di infrangere la coalizione per tatticismi incomprensibili finanche suicidi. Per propria natura una coalizione omogenea e più ampia ambisce ad un risultato più certo: non si comprende a Rovereto come in una competizione del tutto incerta la Lega, la sua estensione nella lista Spinelli, e le altre componenti territoriali abbiano preferito rischiare di perdere, perlomeno di non vincere al primo turno, invece di assicurarsi una vittoria certa con Fratelli D’Italia. Pure sorprendenti sono gli inserimenti di area Valduga rispetto ai quali invece i Fratelli D’Italia ritiene di essere alternativa. Forse a questo punto l’unica alternativa a Rovereto è proprio FdI.

Ora di certo si pone un tema di ordine politico che non può essere derubricato a questione locale: perché se una coalizione di governo nazionale e provinciale (a livello provinciale arricchita da componenti territoriali) ritiene di avere un ruolo lo deve esercitare ad ogni livello. Va ricordato che senza Fratelli D’Italia non esiste una maggioranza in provincia, che senza Fratelli D’Italia la maggioranza che governa la provincia non avrebbe avuto il risultato che ha avuto in questa dimensione, che senza Fratelli D’Italia non si può governare quotidianamente le scelte che riguardano l’intera territorio provinciale. Quindi Fratelli D’Italia non può essere considerata una portata di menu da scegliere a seconda delle circostanze.

Una verifica di maggioranza? Non lo so. Possibile. Lo deciderà il partito provinciale. Di certo si può escludere ogni tipo di crisi. Ma non si deve escludere anzi si deve prevedere un nuovo ruolo di Fratelli D’Italia centrale nelle politiche della coalizione provinciale e un chiarimento perché le prossime scadenze sono le elezioni comunali a Trento e certamente Fratelli D’Italia non intende partecipare per perdere, come hanno deciso di fare gli amici alleati a Rovereto. Costruendo un blocco zoppicante quando c’era l’opportunità di fondare una maggioranza imbattibile.

I casi di Rovereto e ala impongono un nuovo approccio di Fratelli D’Italia verso i nostri alleati anche in provincia. Non ce n’era bisogno ieri, ce n’è bisogno oggi.

Alessandro Urzì

Coordinatore regionale di Fratelli D’Italia