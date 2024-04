PAT * “SKY FAMILY RUN“: « CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA A MISURA DI FAMIGLIE E BAMBINI, IL RITROVO ALLA FUNIVIA DEL MONTE DI MEZZOCORONA (12/5 ORE 9.00) »

07.40 - martedì 23 aprile 2024

Adrenalina e divertimento per le famiglie alla Sky Family Run.Domenica 12 maggio, ore 9, al monte di Mezzocorona. Sono aperte le iscrizioni. E’ in arrivo la prima edizione della Sky Family Run al monte di Mezzocorona, una corsa podistica non competitiva a misura di famiglie e bambini. Tre chilometri con vista mozzafiato sulla piana Rotaliana. Non mancheranno anche momenti emozionanti e adrenalici come il percorso sul ponte sospeso e, dulcis in fundo, lo Skywalk, una terrazza a sbalzo che regala – vertigini permettendo – un panorama d’eccezione che si estende fino alla città di Trento. Per partecipare alla Sky Family Run è obbligatoria l’iscrizione e i partecipanti potranno salire al monte in funivia gratuitamente. L’evento risponde alla volontà della Provincia autonoma di Trento di rendere il Trentino sempre più un territorio “amico delle famiglie”.

E’ possibile effettuare le iscrizioni sul sito www.trentinofamiglia.it

Tre chilometri non competitivi per vivere una giornata inclusiva, di svago e soprattutto “in famiglia”. E’ la Sky Family Run, che va a portare valore aggiunto ad un territorio, quello della Piana Rotaliana, già conosciuto e frequentato dalle famiglie, non solo trentine. Un’occasione anche per far conoscere a tutta la comunità trentina le nuove attrazioni del monte di Mezzocorona, inaugurate recentemente: il ponte sospeso e lo Skywalk.

L’evento è organizzato dalla Comunità Rotaliana Königsberg in collaborazione con Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento, Distretto Famiglia Rotaliana Königsberg, Comune di Mezzocorona e Consorzio turistico Rotaliana Königsberg.

L’organizzazione della Sky family Run si avvale anche del prezioso contributo dell’associazione volley Basilisco di Mezzocorona, che offrirà il pranzo ai partecipanti. I punti di ristoro e l’assistenza lungo il percorso saranno garantiti dai volontari dello Sci club Mezzocorona, con la collaborazione dell’azienda Dr. Schär. La partecipazione all’evento sarà a numero chiuso e le iscrizioni, per motivi organizzativi, si chiuderanno a quota cento. Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso la funivia del monte di Mezzocorona con partenza per tutti alle ore 11.00. All’arrivo pranzo e premiazioni.

Programma

8:30 Apertura funivia

9:00 Ritiro pettorali

11:00 Partenza

12:30 Pranzo

14:00 Premiazione

15:00 Chiusura evento

Info

Iscrizioni all’evento entro il 5 maggio sul sito www.trentinofamiglia.it