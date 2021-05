RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * « IL 23 MAGGIO TRA GLI OSPITI IL MINISTRO GELMINI – MARIA FALCONE – PIERFRANCESCO FAVINO E ALBERTO ANGELA »

La nuova puntata di “Domenica In”, in onda domenica 23 maggio alle 14, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti per lo spazio informativo sui vaccini e il Covid, il Ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il Prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, in collegamento Alessandro Sallusti, Direttore di ‘Libero’ ed Enzo Miccio. In occasione del 29° anniversario della strage di Capaci, in studio l’attore Pierfrancesco Favino, protagonista del film ‘Il Traditore’, regia di Marco Bellocchio e vincitore del David di Donatello nel 2020, che Rai1 trasmetterà lunedì 24 maggio, mentre in collegamento da Palermo ci sarà Maria Falcone, sorella del Giudice Giovanni Falcone. Spazio, poi, alla musica con Giuliano Sangiorgi, leader dei ‘Negramaro’, che oltre ad accennare con la chitarra alcuni dei suoi successi, presenterà il suo libro ‘Il tempo di un lento’; Albano Carrisi sarà in studio insieme alla figlia Jasmine che canterà il suo nuovo singolo ‘Calamite’; Alberto Angela, dal canto suo, presenterà le due nuove puntate di ‘Ulisse’ dedicate a San Francesco e al cambiamento climatico.